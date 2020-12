Questo Natale non ci sarà la Mostra dei Presepi: sarebbe stata la 10° edizione

Causa Covid, rinviata al prossimo anno la Mostra dei Presepi di AIAP Lecco

Sarà allestito il grande presepe in municipio e sui social ogni giorno una foto diversa

LECCO – Quest’anno a Lecco non si allestirà la tradizionale mostra di presepi a “Palazzo delle Paure”, causa la pandemia, si è stabilito di rimandarla al prossimo anno, che questo Natale avrebbe festeggiato la sua decima edizione.

“E’ stata una decisione difficile – dice Angelo Bonazzola, presidente dell’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Lecco che ogni anno si occupa dell’allestimento – ma le restrizioni dovute all’emergenza Covid ci hanno impedito di preparare al meglio la mostra, inoltre le incertezze sullo sviluppo futuro della situazione contagi avrebbero reso difficili e poco coinvolgenti le visite all’esposizione da parte dei numerosi visitatori (più di cinquemila la scorsa edizione)”.

“Per noi la mostra è soprattutto un momento di condivisione- continua Bonazzola- in cui mettiamo a disposizione di tutti le opere che i nostri Soci e gli amici presepisti realizzano durante l’anno. Accogliere i visitatori e accompagnarli nel percorso espositivo, raccontando il nostro lavoro e descrivendo presepi e diorami, era la parte migliore dell’evento, ma le giuste regole anticontagio avrebbero reso questo momento freddo e difficoltoso. Quest’anno sarebbe stata la decima edizione della nostra mostra, un traguardo che avremmo voluto festeggiare con gioia, quindi rimandiamo il tutto al Natale 2021, certi di poter tornare a godere con intensità la bellezza dei numerosi presepi esposti”.

Il presepio però non si ferma: “Nonostante tutte le difficoltà, vogliamo essere presenti nel Natale dei lecchesi sostenendo questa bellissima tradizione religiosa e culturale e grazie alla sensibilità ed alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e del SiMuL allestiremo, come ogni anno, il grande presepe nel cortile di Palazzo Bovara. Tutti i cittadini che passeranno- aggiunge Bonazzola – potranno avere un momento di raccoglimento di fronte al messaggio di speranza che viene dalla rappresentazione della nascita di Gesù. Inoltre esporremo alcuni presepi in negozi e luoghi pubblici che ci hanno concesso degli spazi”.

Saranno utilizzati i canali social per condividere foto, filmati e contenuti inerenti al presepio, potrete seguire le varie iniziative:

sul sito AIAP nazionale www.presepio.it ;

; sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/aiaplecco;

“Dall’8 dicembre posteremo ogni giorno la foto di uno dei nostri presepi in una mostra virtuale che ci accompagnerà fino all’Epifania – conclude – Se le regole di distanziamento sociale e i timori per la nostra salute e dei nostri cari renderanno queste festività meno gioiose del solito, vogliamo ricordare che il più bel posto per realizzare e contemplare il presepe è la nostra casa, Vi invitiamo quindi a non abbandonare questa bella tradizione e coinvolgere tutta la famiglia nella costruzione di un presepio. Non importa quanto sia grande o bello, l’importante è regalare e regalarsi un bel segno in un anno così difficile. Tutti i componenti dell’AIAP Sede di Lecco vi augurano dal profondo del cuore un sereno Natale”.