Rievocazione storica al forte Montecchio Nord di Colico

Appuntamento per sabato 7 e domenica 8 settembre

Il forte, come in una macchina del tempo, apparirà esattamente com’era durante la Seconda Guerra Mondiale

COLICO – Saranno i “reenactors”, i rievocatori, delle associazioni di ricostruzione storica “I cavalieri del Fango“, con sede a Bollate, con il supporto logistico del gruppo uniformi storiche degli Artiglieri della Valtellina Anarti di Morbegno, in collaborazione con Forte Montecchio Nord e con il coordinamento del Museo della Guerra Bianca, a riportare il forte nelle cupe atmosfere degli anni ’40 dello scorso secolo. L’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 settembre dalle ore 10 alle ore 17.

Il forte, come in una macchina del tempo, apparirà come doveva essere nel corso della Seconda Guerra Mondiale. “Il Fronte al Forte”, giunto alla sua VI Edizione, rappresenta un preciso periodo storico vissuto dal Forte di Colico, ovvero quello a partire dagli anni precedenti il secondo conflitto mondiale fino a tutto il periodo della guerra. I rievocatori impersoneranno il personale della Gaf, la Guardia alla Frontiera, presente al Forte dal 1940 in poi. Un corpo che venne sciolto dopo la fine della WW2. Tutto il personale in uniforme Gaf specialità Artiglieria, rappresenterà la 521 Batteria Sempre Pronta del XII Settore Mera-Adda.

I visitatori, sia adulti che bambini, avranno l’occasione unica di immergersi nelle atmosfere di oltre ottant’anni fa per fare proprio lo slogan del Forte “Conoscere la guerra, per costruire la pace”. Sarà possibile visitare le varie strutture del forte (l’ufficio Comando, la Fureria, l’Infermeria, la camerata della truppa e la cucina da campo), che per l’occasione non solo verranno arredate con dotazioni e materiali d’epoca, ma anche presidiate da rievocatori in uniforme storica, impegnati a svolgere tutte le mansioni che occupavano i militari di presidio alla struttura: turni di guardia e di piantone, ispezioni, riviste, addestramento formale, picchetti.

Non mancheranno scene di vita quotidiana, come il consumo del rancio, momenti di svago e passatempi, e piccoli lavori di rammendo dell’uniforme, tutto pensato per offrire ai visitatori un’esperienza completamente immersiva in uno degli eventi fondamentali del XX secolo: la Seconda Guerra Mondiale.

Le visite non saranno guidate, per cui si entrerà liberamente, previo pagamento del biglietto, dalle ore 10 alle ore 17 senza soluzione di continuità, ma all’interno delle sale del forte ogni stanza sarà presidiata e si potranno ricevere informazioni accurate e storicamente precise sui vari locali, sui soldati, sui loro equipaggiamenti e armamenti e, naturalmente, grazie alle guide del Museo della Guerra Bianca, disposte nelle varie aree, anche sul Forte Montecchio Nord.

Orari e costi

Il forte è aperto dalle ore 10 alle ore 17. L’accesso individuale al Forte Montecchio Nord o al Forte di Fuentes all’interno degli orari di apertura ordinaria è subordinato al rilascio del relativo biglietto.

Tariffe per la singola visita al Forte Montecchio Nord: biglietto intero 9 euro (dai 18 anni in su), biglietto ridotto 5 euro (da 6 a 17 anni), biglietto omaggio/ingresso gratuito (riservato ai bambini fino a 5 anni, Soci del Museo)

Per la visita di entrambi i forti (Forte Montecchio Nord e Forte di Fuentes) è possibile acquistare biglietti cumulativi: biglietto cumulativo intero 13 euro (dai 18 anni in su), biglietto cumulativo ridotto 6 euro (da 6 a 17 anni).

Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il numero +39 0341 940322 o inviare un’e-mail all’indirizzo info@fortemontecchionord.it