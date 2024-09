Riparte Immagimondo: ecco i primi appuntamenti in programma

Il primo evento si terrà venerdì 4 ottobre con l’inaugurazione della mostra “Snow Land”

Manifestazione organizzata dall’associazione Les Cultures OdV

LECCO – Inizia la ventisettesima edizione di “Immagimondo“, la rinomata manifestazione organizzata dall’associazione Les Cultures OdV, che si svolgerà a Lecco e nei comuni limitrofi. Questo primo fine settimana offre una ricca programmazione di eventi imperdibili, pensati per celebrare il viaggio in tutte le sue sfaccettature. L’edizione di quest’anno si distingue per la sua visione inclusiva, priva di confini e barriere, utilizzando il viaggio come metafora di incontro, contaminazione e conoscenza reciproca.

L’edizione di quest’anno prende il via a Lecco venerdì 4 ottobre, con l’evento “Il futuro delle Alpi” che avrà luogo alle ore 18 nella sala conferenze di Palazzo delle Paure. Questo incontro non solo inaugurerà ufficialmente la mostra fotografica “Snow Land” di Marco Zorzanello, ma offrirà anche l’opportunità di presentare il volume “The Passenger – Alpi” edito da Iperborea, con la partecipazione dell’editor Marco Agosta.

La serata vedrà anche la presenza di Zorzanello e del sociologo e giornalista Maurizio Dematteis, che discuteranno il tema centrale della mostra: il cambiamento climatico e, in particolare, l’impatto sul turismo montano invernale. La mostra, allestita in Piazza XX Settembre, sarà aperta al pubblico fino al 20 ottobre.

La serata prosegue al Teatro De André di Mandello del Lario, dove alle ore 21 sarà proiettato il documentario di Raffaella Tolicetti “Alle Radici del Cielo”, con la presenza della regista. Il film racconta l’Oreste’s Hutte, un rifugio alpino situato a 2.600 metri di altitudine e gestito dalla famiglia Squinobal, che ha scelto di vivere la montagna in modo alternativo. Qui si offre cibo vegano, si produce energia in modo sostenibile e si pratica un turismo che rispetta l’ambiente selvaggio circostante, lontano dalle piste.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, Civate ospiterà una serie di incontri dedicati ai cammini, passeggiate guidate e racconti di viaggiatori. Si inizierà sabato alle ore 15 nella Sala Conferenze di Villa Canali con un dialogo aperto tra Simona Baldanzi e Andrea Mattei sul tema “L’Appennino dei Giusti”, esplorando temi come i passi, la memoria, la guerra, la disobbedienza e la resistenza di coloro che vivono e attraversano l’Appennino.

Alle ore 15:30, nel Chiostro della Casa del Cieco, la Cooperativa Eliante offrirà un laboratorio per adulti e bambini dai 5 anni dal titolo “Il viaggio dei semi”. Durante l’attività, i partecipanti potranno osservare da vicino diversi semi e scoprire i molteplici modi in cui si distaccano dalla pianta d’origine. Poiché i posti sono limitati, si consiglia di prenotare all’indirizzo immagimondo@lescultures.it

Alle ore 16:30, nella Sala Conferenze di Villa Canali, si intraprenderà un viaggio nei piccoli borghi delle aree interne d’Italia, esplorando temi come isolamento, spopolamento, sfruttamento turistico e le comunità che cercano di resistere. Il dialogo sarà condotto dall’antropologa Anna Rizzo e dal sociologo Andrea Membretti. La giornata si concluderà alle ore 18 con l’evento “Andare a funghi: camminare con uno scopo”, in compagnia dello scrittore Sandro Campani. In questo racconto, due fratelli seguono le orme del padre e esplorano il bosco in tutte le stagioni. Al termine dell’incontro, ci sarà un momento conviviale con funghi, polenta e chiacchiere con l’autore.

La giornata di domenica inizia alle ore 10 del mattino con la camminata guidata dal geografo ed esploratore Franco Michieli, intitolata “In cammino leggendo la natura. Alla scoperta delle vie invisibili che ci guidano sulla Terra.” Questo percorso di 2,5 chilometri permetterà di esplorare il borgo di Civate e l’Abbazia di San Pietro al Monte, con una visita guidata all’Abbazia che prevede un contributo libero. Michieli, esperto di orientamento naturale, condividerà osservazioni sul paesaggio circostante e brevi letture che evocano un rapporto diretto con la natura.

Sempre con Franco Michieli, si terrà l’incontro “Perdersi, ritrovarsi, alla ricerca della propria strada” alle ore 14:30 nella Sala Conferenze di Villa Canali. Con un’esperienza di quarant’anni tra i fiordi, gli altopiani e le montagne del Grande Nord, dalla Norvegia all’Islanda, dalle Shetland alla Groenlandia, Michieli racconterà come costruire ogni giorno la propria strada.

Si prosegue alle ore 15:30, nel Piazzale di Villa Canali, con una passeggiata per le vie di Civate guidata da Novella Maddalena, accompagnatrice di gruppi lungo il Cammino di Santiago. Questo incontro itinerante, intitolato “Camminare con consapevolezza”, offrirà l’opportunità di scoprire i cammini come strumenti di crescita personale. E’ consigliato indossare abbigliamento sportivo e scarpe da trekking, e di portare una mantellina. In caso di leggera pioggia, l’incontro si svolgerà regolarmente; in caso di maltempo, l’evento verrà svolto presso il Chiostro della Casa del Cieco.

“Viaggiatori senz’auto a confronto” si terrà alle ore 16 nella Sala Conferenze di Villa Canali, dove la giornalista Linda Maggioni e il videoreporter e fotografo Marco Carlone condivideranno le loro esperienze di viaggio senza auto. A chiudere il primo weekend del festival sarà l’incontro dal titolo “Due percorsi, un’unica Via: la Rota Vicentina”, con la partecipazione di due camminatori esperti, Silvia Tenderini e Umberto Gallo, che parleranno di due itinerari che si intrecciano in un unico cammino tra l’Alentejo e l’Algarve, in Portogallo.

La manifestazione “Immagimondo” si terrà dal 4 al 13 ottobre e viene realizzata grazie al sostegno di Regione Lombardia, Comune di Lecco, Comune di Civate, Comune di Malgrate, Comune di Mandello del Lario, Fondazione Cariplo, Fondo Ambiente e Cultura, Confcommercio Lecco e Camera di Commercio Lecco-Como. Il festival è patrocinato dalla Provincia di Lecco e dal Touring Club Italiano. Tra gli sponsor, si annoverano Acinque, Howden e Editoria Grafica Colombo.

Per scoprire tutti gli eventi in programma, è possibile consultare il programma dettagliato sul questo sito. Per ulteriori informazioni, contattare Les Cultures Odv al numero 0341284828 o via email all’indirizzo immagimondo@lescultures.it