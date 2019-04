Appuntamento venerdì 26 aprile alle 21 grazie all’iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni della Valletta

Il quintetto di fiati Spirabilia proporrà un viaggio nella musica a partire dal grande tango

SANTA MARIA HOE’ – “Il grande tango” a Villa Semenza. Appuntamento da non perdere venerdì 26 aprile alle 21 nella magnifica cornice di Villa Semenza con un nuovo concerto della rassegna “Voci e suoni in Valletta”, promossa dall’Unione dei Comuni della Valletta. Protagonista della serata sarà il talentuoso quintetto Spirabilia, ensemble nato dalla volontà del maestro Mauro Mosca di divulgare lo splendido repertorio originale di musiche da camera per strumenti a fiato.

Spirabilia in versione classica

Venerdì sera Spirabilia sarà in scena con la formazione classica, con al flauto Gloria Perego, al fagotto Deborah Vallino, all’oboe Lorenzo Alessandrini, al corno Aldo Spreafico e al clarinetto Mauro Mosca. Il quintetto proporrà una conversazione-concerto di stampo classico contaminata dalla musica latino americana.

Centro e partenza del viaggia sarà infatti il tango, danza popolare argentina nata nei sobborghi di Buenos Aires in ambienti di guappi e delinquenti. Il genere include musica, danza, testo e canzone. Oltre al tango tradizionale Spirabilia esplorarerà le sue reinterpretazioni dentro il contesto della musica classica moderna, proponendo anche un assaggio della musica popolare brasiliana, piena di colore e dai ritmi ammalianti. L’appuntamento di Santa Maria Hoè è inserito nel festival Le voci di Spirabilia, giunto alla sesta edizione.

