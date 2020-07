‘Senti come suona’ parte dal lungolago di Lecco: “Uno spazio per l’arte di strada”

Inaugurata l’area delle gradinate in lungolago che fino a fine settembre sarà a disposizione degli artisti che vorranno utilizzarla

In tanti alla prima serata di musica, soddisfatti gli ideatori del progetto Stefano Fumagalli e Marco Menaballi

LECCO – E’ cominciato sulle gradinate del lungolago di Lecco il progetto Senti Come Suona ideato dai due artisti e musicisti lecchesi Stefano Fumagalli e Marco Menaballi. Un’idea per riqualificare alcune aree urbane per lo più inutilizzate, rendendole gratuitamente disponibili agli artisti di strada.

Ieri sera, giovedì, Senti Come Suona ha preso il via in lungolago, sulle gradinate vicino alla Malpensata. Tanti gli artisti che si sono esibiti, regalando qualche ora di musica e spensieratezza: Stefano Fumagalli e Federica Spreafico, Pierfrau, Hey Himalaya, Gaia Banfi, Paolo Goretti, Le strade per la luna, Pax (dei Pax side of the Moon) e King Barra.

L’area così inaugurata sarà a disposizione di tutti gli artisti che vorranno utilizzarla fino a fine settembre. “Non serviranno permessi e sarà gratuito – ha spiegato Fumagalli – ovviamente per il pubblico ci saranno delle regole, in primis il distanziamento che dovrà essere mantenuto”. Per rendere più facile l’accesso alla ‘platea’ nei giorni scorsi i ragazzi del progetto Living Land dell’Informagiovani di Lecco hanno pitturato i posti a sedere sulle gradinate.

“La prima serata è stata un successo, siamo stati davvero contenti – il commento di Fumagalli e Menaballi – vorremmo ringraziare tutti, l’amministrazione comunale che ha accolto l’idea, in particolare l’assessore Simona Piazza e Edi D’Agnese, i volontari dell’Informagiovani che hanno fatto il miracolo realizzando l’area in solo tre mattine, infine gli spettatori: il successo dell’iniziativa è stato confermato dai sorrisi che abbiamo visto sugli spalti. Senti Come Suona è salpato, ora tocca a voi, non siate timidi!”.