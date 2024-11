Tre appuntamenti con l’autore, in programma nei pomeriggi di sabato, a partire dalle 16:00

Il primo il 9 novembre, con Marco Novati che presenterà il suo libro “Namastè: un inno alla vita”

OGGIONO – Torna in biblioteca a Oggiono l’iniziativa “Incontri a Km 0”, giunta alla sua edizione autunnale, che offre un’interessante opportunità per gli appassionati della lettura e della cultura locale. Si tratta di tre appuntamenti con l’autore, in programma nei pomeriggi di sabato, a partire dalle 16:00, nei quali sarà possibile incontrare diversi scrittori e conoscere più da vicino le loro opere.

Il primo incontro è fissato per sabato 9 novembre, quando Marco Novati presenterà il suo libro “Namastè: un inno alla vita”, edito da EBS Print nel 2024.

Sabato 16 novembre sarà la volta di Abel Wakaam, autore del libro “The Last Pope”, pubblicato nel 2022.

Infine, sabato 30 novembre, Luca Perego presenterà “LuCake: il mio lato salato”, edito da Mondadori nel 2023.

L’iniziativa “Incontri a Km 0” non solo permette di avvicinare gli autori al pubblico, ma favorisce anche la valorizzazione della cultura locale e delle produzioni editoriali del territorio. Gli incontri si svolgeranno presso la biblioteca e sono un’occasione imperdibile per gli amanti della lettura e per chi desidera conoscere meglio le voci emergenti della letteratura contemporanea.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la locandina e il comunicato stampa allegati, o contattare direttamente l’assistente di biblioteca, Luisa Riva, per chiarimenti o informazioni aggiuntive.