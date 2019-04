Il gioco-concorso sulla lettura indirizzato alle scuole primarie del territorio

Si terrà venerdì 3 maggio 2019 presso l’Aula Magna della scuola media

OGGIONO- Dopo tre mesi di “letture”, che si sono tenute da mercoledì 2 gennaio a sabato 30 marzo, i vincitori della sesta edizione di “Una pagina tira l’altra” verranno premiati nella serata di venerdì 3 maggio alle ore 20.30, presso l’Aula Magna della Scuola secondaria di primo grado “Marco d’Oggiono”.

L’iniziativa consiste in un gioco-concorso sulla lettura indirizzato alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie del territorio (“Armando Diaz”, “Madonnina del Duomo” e “Salvo D’Acquisto”); lo scopo è accumulare il maggior numero di pagine lette, sia come classe che individualmente. E cosi verranno premiati i “superlettori” e le classi “superlettrici”.

Infatti i premi in palio, che consistono in buoni-libro, per un valore complessivo di 450 euro, sono sei: 3 premi per i lettori individuali e 3 per le classi più forti.

I numeri di questa edizione: 178 i lettori (nell’edizione precedente 192), libri letti 1156 (edizione precedente: 1173) il totale delle pagine lette 155.832 (nell‘edizione precedente 151.988).