Civate. Successo per il primo concerto al Nuovo Auditorium “Rino Mauri”

Pubblico incantato dalle “Melodie di Primavera”

Due cori a esibirsi nello spazio da poco inaugurato e dedicato all’ex sindaco

CIVATE – “Melodie di Primavera” ha incantato il pubblico presente che ha fatto sold out nella nuova sala civica intitolata “Rino Mauri”. La struttura, appena inaugurata, ha visto l’esibizione di due compagini corali riunite appassionatamente per un appuntamento primaverile per dare il via iniziative che renderanno onore sia alla sala che al Sindaco a cui è stata dedicata.

Al vertice dell’organizzazione l’assessore Ilaria Rocco, che ha lavorato al fianco dei presidenti Giandomenico Canali, della Corale giovanile San Pietro al Monte di Civate, e Cristina Barbini, presidente del Coro Femminile Vandelia.

I due cori si sono esibiti rispettivamente sotto le direzioni dei maestri Cornelia Dell’Oro e Francesco Bussani con una nota particolare a favore del canto giovanile, dimostrando così lungimiranza e volontà di infondere nelle nuove generazioni il valore della coralità. Presente il Primo Cittadino di Civate, Angelo Isella, che è intervenuto con parole sincere e profonde commentando con grande trasporto la performance dei due cori, e Paola Pozzi, referente della Consulta Musicale di Lecco per i rapporti con gli enti pubblici.

La Consulta Musicale, guidata da Michele Casadio, ha patrocinato l’evento in modo da aprire canali e dialoghi in rete col territorio e con le amministrazioni limitrofe a Lecco, obiettivo indispensabile su cui già l’ente sta lavorando da diverso tempo. Un evento che ha visto al centro del proprio programma l’importanza della musica associativa, segno di impegno dei cittadini nel voler arricchire la proposta culturale con l’arte musicale dal vivo.

I due cori si sono promessi un nuovo incontro di scambio, vista anche la sinergia tra i direttori, già impegnati nel Laboratorio Corale Provinciale (C.LA.P.) e lasciano aperta la strada per chi vorrà incrementare la proposta musicale all’interno della splendida sala civica.