VALMADRERA – Nel pomeriggio di giovedì 22 settembre, presso gli uffici accanto al municipio di Valmadrera, promossa in particolare dal Gruppo Alpini di Valmadrera e dal Comune di Valmadrera, è stata inaugurata la mostra che ricorda Teresio Olivelli e la storia di tutti i deportati valmadreresi nei campi di concentramento, in particolare Pierino Crimella, quasi 98 anni, che ha voluto ricordare in un libro la sua drammatica esperienza.

Dopo i saluti del capogruppo degli Alpini Mario Nasatti sullo scopo educativo della mostra, ha preso la parola il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, che ha sottolineato il valore di testimonianza di figure esemplari e l’importanza che gli alunni delle scuole di Valmadrera e del territorio visitino e apprendano da questa mostra. Il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi ha ringraziato gli Alpini di Valmadrera e quanti hanno collaborato con loro, come Bruno Perboni, e ha ricordato i valori profondi che dobbiamo cercare di trasmettere alle nuove generazioni.

La mostra rimarrà aperta presso il municipio di Valmadrera fino al prossimo 20 ottobre con i seguenti orari: il martedì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30.