Il cineteatro di Valmadrera ha aperto le sue porte per una due giorni dedicata alla comunità

Presentata la nuova stagione. Lavori conclusi in sala e rinnovato il consiglio di ArteSfera, nuovi volontari

VALMADRERA – Inizia una nuova stagione culturale al cineteatro di Valmadrera, inaugurata questo fine settimana con l’open day promosso da ArteSfera. Dalle 14.30 di sabato la sala parrocchiale ha aperto le sue porte presentando le rassegne prossime al via, dando la possibilità ai presenti di conoscere da vicino e curiosare dietro le quinte della struttura.

In programma, questa sera, una proiezione gratuita mentre domenica pomeriggio è previsto un appuntamento dedicato in particolare ai bambini, alla scoperta del cineteatro, con intrattenimento e merenda finale.

ArteSfera arriva al via della nuova stagione “con un pizzico di ritardo ma con diverse novità – ha spiegato Mattia Vergani, portavoce dei volontari – Su proposta di don Isidoro, c’è stato un rinnovamento nel nostro consiglio, oggi partecipato da otto persone, e sono stati effettuati diversi interventi alla sala che hanno richiesto del tempo”.

E’ stato infatti rinnovato l’impianto di riscaldamento, sostituite alcune porte di sicurezza, sono stati fatti inoltre dei lavori al tunnel centrale e realizzata una rampa esterna per il carico e scarico del materiale di scena.

“Fare cultura costa” ha rimarcato Vergani ringraziando la collaborazione in primis dei comuni di Valmadrera, Civate e Malgrate con cui il cineteatro si interfaccia positivamente da anni. “La nostra è una sala della comunità, non è solo un cineteatro, ma un luogo della comunità. E’ questo che vogliamo fare capire alle realtà economiche del territorio che vogliono sostenerci. C’è una proposta artistica ma anche una proposta umana ed aggregativo”.

Per quanto riguarda la prima, non mancheranno artisti di evidente rilievo nella programmazione della rassegna teatrale 2022-23: sono cinque spettacoli che saranno aperti l’11 novembre con la performance degli Oblivion, in festa per i loro 10 anni di successi, il 2 dicembre sarà la volta di Roberto Mercadini con un monologo u Shakespeare seguito il 17 febbraio dal comico Enrico Bertolino, l’11 marzo arriva Paolo Nani con lo spettacolo muto “La Lettera”, infine da Zelig c’è Leonardo Manera il 14 aprile con il suo “Homus Modernus”.

Novità per quanto riguarda le proiezioni cinematografiche: il cineforum, con dieci film in programmazione, si sposta dal venerdì al giovedì sera mentre nel weekend (sabato alle 21, domenica alle 15.30 e alle 21) sono confermate le prime visioni. Altra novità riguarda il sito web di Artesfera, completamente rinnovato, dove poter trovare tutte le informazioni su eventi, abbonamenti e biglietti (vedi qui).

“Ringraziamo la parrocchia che in questi anni ha investito molto sia sul capitale umano, rinnovando il gruppo e non è sempre semplice trovare giovani disponibili al volontariato, che sul capitale economico – ha sottolineato l’assessore Marcello Butti di Valmadrera – fare cultura ha un costo e ha un ritorno che non è immediato, per questo un riconoscimento va alla parrocchia che ci ha creduto. E’ un bellissimo segnale il coinvolgimento anche dei comuni vicini e speriamo che questa collaborazione possa ampliarsi ulteriormente anche ai comuni di Oggiono e Suello che non hanno la possibilità di fruire di sale come questa”.

Nel frattempo a Civate stanno finendo i lavori per il nuovo auditorium: “Speriamo di poter portare in futuro iniziative di Artesfera anche da noi – è intervenuta l’assessore Ilaria Rocco – da tempo il nostro Comune collabora con il cineteatro di Valmadrera, una collaborazione iniziata anni fa e che auspichiamo possa continuare in futuro”.