Valmadrera: un musical per sostenere l’Associazione Autismo Lecco

Appuntamento sabato 27 maggio, alle 21 al cinema teatro Artesfera

La presidente: “Siamo alla ricerca di una nuova sede per potere fare attività e promuovere l’autonomia dei ragazzi”

VALMADRERA – L‘Associazione Autismo Lecco riceverà un importante sostegno attraverso un musical ispirato alla serie televisiva degli Anni Ottanta “Dalle 9 alle 5… orario continuato”.

La presidente dell’associazione, Giuseppina Gernone, e Simona Corti, una mamma appartenente all’associazione e promotrice dell’evento benefico, questa mattina hanno presentato l’iniziativa durante un incontro con Confcommercio Lecco. Durante l’occasione, è stata illustrata anche l’attività svolta da questa realtà che riunisce genitori di persone con spettro autistico.

Lo spettacolo, a cura di ASD Stile Danza e diretto da Manuel Primerano, si terrà sabato 27 maggio alle ore 21 presso il cinema teatro Artesfera di Valmadrera, situato in via dell’Incoronata 8.

“L’Associazione Autismo Lecco è attiva da 23 anni e attualmente segue 56 persone- ha spiegato la presidente – Aiutiamo le famiglie che si rivolgono a noi e queste iniziative di raccolta fondi sono fondamentali per sostenere le diverse necessità. Ringrazio Simona Corti per essersi spesa per questa serata: le mamme sono l’anima della nostra associazione”.

Una realtà che lavroa su tutta la provincia, soprattutto nell’ambito di Lecco e del Meratese.

“L’obiettivo – ha proseguito la presidente – da un lato è quello di sostenere e supportare le famiglie su diversi fronti e dall’altro lavorare in favore dell’inclusione, affinchè le persone affette da autismo possano partecipare alla vita della comunità”.

Dopo avere ringraziato la Fondazione Comunitaria Lecchese sottolineando come sia “sempre al nostro fianco”, ha lanciato un appello per la nuova sede: “Attualmente siamo ospiti dei locali della parrocchia di San Giovanni in via Agliati a Lecco, ma siamo alla ricerca di uno spazio al piano terra per potere fare attività, anche per promuovere l’autonomia dei ragazzi che seguiamo e sviluppare relazioni e socialità”.

Tornando allo spettacolo di sabato 27 maggio, i biglietti avranno un costo di 15 euro e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Autismo Lecco Odv.

Durante la serata, sarà possibile effettuare donazioni per sostenere ulteriormente la causa. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Simona al numero 3393550712.