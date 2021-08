Casargo. Dado e le farfalle silenti “volano” in vigna a Indovero

Appuntamento da non perdere nella straordinaria location della Vigna di Indovero

Venerdì 27 agosto alle 18 Alberto Magatti e Morena Fazzini (Illumina di blu Valsassina) parlano di scrittura ed autismo

CASARGO – Appuntamento da non perdere nella straordinaria location della Vigna di Indovero: venerdì 27 agosto alle 18 Alberto Magatti e Morena Fazzini parlano di scrittura ed autismo nella presentazione del libro “Dado e la farfalle silenti” di Alberto Magatti. L’appuntamento è organizzato dal comune di Casargo, dall’Associazione ViviAMOcasargo e dall’associazione “Le nostre radici” (pro loco di Casargo).

Il coraggio sembra essere il filo conduttore della presentazione del libro: il coraggio di affrontare le difficoltà dell’autismo di Morena Fazzini, presidente dell’associazione Illumina di blu – Valsassina, quello di Alberto Magatti che scrivendo affronta i suoi “fantasmi” e quello di Mattia Citterio che sfidando le tradizioni ha realizzato la sua vigna e il suo vino ad oltre 800 metri slm.

“Un’intervista doppia” ci condurrà in un viaggio alla scoperta dell’autismo che, come dice Morena Fazzini, “non bussa alla porta, si presenta e basta” e del microcosmo creato dai personaggi del libro di Alberto Magatti che si muovono “dentro ed intorno a questo tema”, affrontando i propri demoni.

“Dado e le farfalle silenti” (Tam edizioni) è un piccolo caso letterario: scritto nel primo lockdown e pubblicato a gennaio di quest’anno, è alla sua seconda edizione in pochi mesi e ha venduto oltre 3.000 copie quasi esclusivamente grazie al passaparola.

Il libro racconta le vicende di Alex ed Alice e della piccola Martina, una famiglia “normale”, qualunque cosa questo voglia dire, in partenza per qualche giorno di vacanza in montagna. Qui un evento imprevisto e drammatico costringerà i protagonisti ad affrontare i loro silenzi, i fantasmi del passato e ad ammettere le difficoltà del presente che riguardano non solo Martina ma anche Alex ed Alice come coppia e come genitori. Particolarissimo il punto di vista del narratore: a raccontarci emozioni, accadimenti e vicende è Dolly, la cagnolona di casa. Nel libro non mancano momenti drammatici e divertenti: si ride e si piange, esattamente come capita a tutti noi che siamo sotto il cielo. La prosa ritmata e divertente, l’originalità del punto di vista, le “riflessioni canine”, contribuiscono a fare di “Dado e le farfalle silenti”, una lettura piacevole e coinvolgente.

L’altra protagonista dell’intervista doppia sarà Morena Fazzini, presidente e fondatrice di Illumina di Blu – Valsassina, associazione nata nel 2014 con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglie che si trovano ad affrontare la disabilità e di sensibilizzare su una patologia ancora poco conosciuta e che spaventa, l’autismo, una neuro diversità da cui non “si guarisce”, ma su cui si può intervenire per migliorare.

L’attività dell’associazione si concentra in particolare sulla formazione di famiglie e professionisti per affrontare consapevolmente le diverse sfaccettature dello spettro autistico ed intervenire in modo tempestivo. Al termine della presentazione sarà possibile degustare in un aperitivo gratuito i prodotti della vigna di Indovero.