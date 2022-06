L’Accademia Musicale Valsassina ritorna a fare scuola!

Le scuole valsassinesi festeggiano la fine dell’anno scolastico a ritmo di musica

Nonostante le forti limitazioni imposte dal covid, portati a termine ben 3 progetti musicali differenti ed originali

LECCO – Le scuole valsassinesi festeggiano la fine dell’anno scolastico a ritmo di musica e danza grazie ad Accademia Musicale Valsassina che, dopo lo stop forzato degli ultimi anni causa pandemia, è tornata a far ballare, cantare e recitare i bambini delle scuole primarie di Cassina Valsassina e Cortenova, i ragazzi e ragazze del Cfpa di Casargo e gli allievi e le allieve dei corsi accademici di AMV.

Nonostante le forti limitazioni imposte dal covid, gli esperti Michele Spandri e Michela Valentinuzzi, hanno potuto portare a termine ben 3 progetti musicali differenti ed originali, appositamente ideati per gli alunni delle scuole del territorio Valsassinese. Nel primo progetto, tenutosi a porte chiuse e conclusosi ad aprile, denominato “Smells like 90’s Spirit”, le classi prime dell’istituto alberghiero Cfpa di Casargo, hanno potuto immedesimarsi nei panni dei loro genitori attraverso musiche, canti e coreografie di danza ispirate alle hit più celebri degli anni 90, periodo in cui i padri e le madri degli alunni vivevano la loro adolescenza a suon di musica.

Con lo spettacolo “Grease For Kids”, andato in scena venerdì 27 maggio al centro sportivo Locatelli di Moggio, si è invece concluso, con enorme successo, il progetto “Musical a scuola” che ha coinvolto, fin da gennaio, gli alunni di tutte le classi della scuola primaria di Cassina Valsassina, impegnandoli nel riadattamento originale e appositamente pensato per i più piccoli, del pluripremiato Film e Musical “Grease”, con incontri settimanali dedicati all’apprendimento delle arti del musical quali canto, ballo e recitazione.

Il connubio Musica e Ambiente è stato invece il tema principale del progetto conclusosi martedì 1 giugno alla scuola primaria G. Bellomi di Cortenova, denominato appunto “Musicambiente” e volto a sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto per l’ambiente e la natura e alla salvaguardia della terra e delle sue risorse attraverso lo studio di brani e coreografie che trattano queste tematiche quanto mai attuali, integrandosi anche con altre attività svolte dagli alunni durante l’anno. Infine, domenica 5 giugno, anche gli allievi dei corsi di musica, canto e ballo dell’Accademia Musicale Valsassina sono potuti tornare finalmente a calpestare un palcoscenico per celebrare “Live” alla tensostruttura di Barzio la fine dell’anno accademico con lo spettacolo “The Big Show 2022”.

Anche se l’anno accademico è giunto ormai al termine, le attività di AMV proseguiranno con i corsi estivi di Pianoforte, Chitarra e Ukulele, in partenza il 20 giugno nella sede di Barzio in via Roma 42 mentre per la ripresa dei corsi accademici si dovrà attendere la prima settimana di ottobre 2022. Per chi volesse ulteriori informazioni in merito può scrivere a info@accademiamusicalevalssina.it o visitare il sito web www.accademiamusicalevalsassina.it.