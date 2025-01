Teatro. Debutta il nuovo spettacolo della Compagnia “Quei de l’angiolii”

La prima serata il 18 gennaio a Introbio. Biglietti già sold out per le date di Introbio, ancora disponibili per Primaluna

INTROBIO – Il teatro come occasione di risate e riflessioni profonde torna protagonista a Introbio, grazie alla Compagnia Teatrale Madonna della Neve “Quei de l’angiolii” e al suo nuovo spettacolo: “Se l’è minga in obitori… alura n’dualè”. La pièce, firmata da Samuele Magni, si preannuncia come un mix di emozioni, capace di alternare momenti comici e commoventi, interpretati da un cast di 14 attori pronti a divertire il pubblico e divertirsi sul palco.

Samuele Magni, già apprezzato per il suo primo spettacolo, propone un’opera completamente nuova che mantiene il filo conduttore di un teatro vicino alla vita quotidiana, ma sempre con una vena ironica e umana.

Il successo è già palpabile: i biglietti per le prime tre serate a Introbio sono sold out, mentre rimangono solo 17 posti disponibili per la serata di sabato 25 gennaio a Primaluna. Per la data del 1 febbraio a Pasturo, i biglietti saranno invece acquistabili direttamente al botteghino del Cineteatro.

Gli spettacoli inizieranno tutti alle 21, in una serie di appuntamenti che toccheranno Introbio (18 e 19 gennaio), Primaluna (25 gennaio), Pasturo (1 febbraio) e Traona (15 febbraio). La prevendita per le serate di Introbio e Primaluna si terrà il 14 e il 16 gennaio rispettivamente.

Un evento che promette di riunire la comunità intorno al palcoscenico, dove il teatro non è solo intrattenimento, ma anche uno specchio delle nostre emozioni e relazioni.