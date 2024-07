Valsassina: quattro mostre d’arte a Margno. Esposto anche un allievo di Leonardo

Gli appuntamenti tutti i sabati di agosto dalle ore 18 alle ore 21

Luogo d’esposizione l’ex scuola del paese

MARGNO – Margno si riempi di arte: durante il mese di agosto, quattro mostre d’arte fra cui un dipinto dell’Allievo di Leonardo da Vinci. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle ore 18 alle ore 21 presso l’ex scuola di Margno in Via E. De Amici numero 2.

Sabato 3 agosto, in occasione del Centenario del Manifesto Surrealista di André Breton, saranno esposte quattordici grafiche di Maestri Surrealisti come Joan Mirò, Salvador Dalì, Man Ray, André Masson, Wilfrido Lam, Sebastian Matta.

Il 10 agosto verrà esposta la mostra “L’espressione artistica femminile dell’Alta Valsassina. Il futuro nell’arte: le ultime novità”. Proseguono poi gli appuntamenti nella serata del 17 agosto con la mostra “Eccezionale opera d’arte della Scuola Lombarda del Cinquecento”, nella quale verrà esposto un quadro del ‘500 dipinto da un allievo di Leonardo da Vinci presso la Chiesa di S. Bartolomeo alle ore 18.30.

Infine, l’ultimo appuntamento è per sabato 24 agosto con la “Mostra fotografica dell’artista internazionale Nicola Majocchi, allievo e collaboratore di Irving Penn”.

Per informazioni è possibile consultare il sito web.