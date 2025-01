Varenna. Oltre 200 persone al concerto gospel diretto dal maestro Caravati

Grande partecipazione al concerto del Greensleeves Gospel Choir di Caravati

Varenna è stata la penultima data della tournée natalizia, l’ultimo appuntamento sarà a Varese il 6 gennaio

VARENNA – Ha riscosso una grande partecipazione di pubblico il concerto del Greensleeves Gospel Choir diretto dal maestro Fausto Caravati tenutesi nella chiesa prepositurale di San Giorgio a Varenna giovedì 2 gennaio. Infatti, più di 200 persone hanno ascoltato e cantato insieme al coro. Quest’ultimo ha interpretato un programma di classici brani natalizi molto apprezzati dal numeroso pubblico presente.

Il Greensleeves Gospel Choir nasce nel 1992 grazie all’iniziativa di Caravati volta a riunire giovani desiderosi di esprimersi attraverso la calda musica gospel. Dalla sua nascita il coro si è esibito in circa di 1000 concerti tenutesi in chiese, teatri e piazze sia in Italia che all’estero.

Il maestro Caravati da anni è uno dei rappresentanti più importanti della musica corale in Italia e dal 2021 dirige anche il Solevoci Gospel Friends. Un coro composto da alcuni tra i migliori cantanti gospel in Italia, di cui fanno parte anche alcuni coristi del Greensleeves Gospel Choir.

In alcuni spettacoli il coro si è esibito insieme ad Andrea Bocelli e Tori Kelly all’Abbazia di San Galgano. In particolare nell’occasione di “The Journey”, il tour che Andrea Bocelli. Dopo una tournée di 17 date e l’appuntamento di Varenna, i Greensleeves chiuderanno la stagione il 6 gennaio nella sala del Teatro Fondazione Molina di Varese.