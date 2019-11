Agenti del commercio, un incontro il 26 novembre in Confcommercio

Convegno organizzato da Fnaarc Lecco in collaborazione con il Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco ed Ente Mutuo

Si approfondiranno i temi dei finanziamenti e dell’assistenza sanitaria integrativa

LECCO – Approfondire la questione relativa ai finanziamenti e affrontare il tema della assistenza sanitaria integrativa per tutta la famiglia. Sono questi i due argomenti al centro del convegno “Nuove opportunità per gli agenti di commercio”, organizzato da Fnaarc Lecco – in collaborazione con il Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco e con Ente Mutuo Regionale – e in programma martedì 26 novembre alle ore 20 presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4.

“Siamo particolarmente soddisfatti di potere offrire questo incontro ai nostri associati – evidenzia il presidente Fnaarc Confcommercio Lecco, Andrea Secchi – Ringrazio il Fondo di Garanzia ed Ente Mutuo per la disponibilità. Durante il convegno avremo la possibilità di approfondire due tematiche importanti per il nostro mondo: da un lato il tema dei finanziamenti per agenti di commercio e rappresentanti e dall’altro quello della copertura sanitaria con un rimborso anche per le spese sostenute per la famiglia”.

Sul fronte del credito diretto per agenti e rappresentanti di commercio, tramite il Fondo di Garanzia (il confidi che fa riferimento a Confcommercio Lecco) è possibile ottenere finanziamenti diretti fino a 30mila euro per l’acquisto di una autovettura (nuova, usata o km0). Per quanto concerne la seconda opportunità verrà illustrata la proposta offerta da Ente Mutuo, che garantisce una assistenza sanitaria completa e integrativa, con servizi e prestazioni che vanno a completare sensibilmente la copertura offerta da Enasarco. Da segnalare inoltre che per i nuovi clienti di Ente Mutuo sono previsti check-up completi e gratuiti in diversi ambiti (cardiovascolare, posturale, osteoporosi, prevenzione): maggiori dettagli verranno fornite durante il convegno di martedì 26

Informazioni e prenotazioni: email a.schiavo@ascom.lecco.it; tel 0341356911 . Le iscrizioni vanno effettuate entro il 22 novembre.