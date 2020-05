Agenzie Immobiliari, visite in sicurezza. La Fimaa ringrazia la Prefettura

Sopralluoghi agli immobili di nuovo consentiti. Fimaa ringrazia la Prefettura di Lecco.

Il presidente Sergio Colombo: “Insieme ai clienti possiamo andare a visitare gli immobili non abitati”

LECCO – Da lunedì scorso, in base al DPCM del 26 aprile, le agenzie immobiliari hanno riaperto i battenti. Ma sull’operatività, nei primi giorni della settimana si è affacciato un problema: l’impossibilità per i clienti di muoversi per recarsi a visitare gli appartamenti senza incorrere in sanzioni.

“Come Fimaa a livello nazionale avevamo subito chiesto che fosse chiarito questo aspetto, ovvero se rappresentasse una ragione legittima di spostamento il recarsi presso un’agenzia immobiliare o effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o da locare. Il Governo nell’area dedicata alle FAQ ha risposto affermativamente, specificando però che le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni possono avvenire solo quando queste siano disabitate”, evidenzia il presidente della Fimaa Lecco, Sergio Colombo.

Forti di questo riscontro, Confcommercio Lecco e Fimaa Lecco hanno inoltrato subito richiesta alla Prefettura di Lecco, che nella persona del Vice Prefetto Marialaura Motolese, ha rettificato, ai sensi degli orientamenti governativi, la comunicazione precedentemente inviata relativa agli spostamenti per le visite agli immobili non abitati, determinandone la piena legittimità nel territorio provinciale.

“La Prefettura di Lecco ha comunicato immediatamente la possibilità dei sopralluoghi presso gli immobili, ovviamente a condizione che le abitazioni non siano abitate. Ringraziamo la Prefettura di Lecco- in particolare il Prefetto, Michele Formiglio e il Vice Prefetto, Marialaura Motolese – per la disponibilità e la tempestività mostrate. Si tratta di una comunicazione fondamentale per la nostra attività e per dare un messaggio anche di tranquillità ai clienti”.

Poi il presidente Colombo aggiunge: “Abbiamo ripreso il lavoro con prudenza e in massima sicurezza, ovviamente cercando di operare il più possibile tramite web, anche per quanto concerne le varie documentazioni. Ma è chiaro che per noi i sopralluoghi presso gli immobili sono fondamentali. Come agenti di Fimaa abbiamo subito adottato un protocollo con obblighi e precauzioni per garantire i nostri clienti: mascherine, guanti, distanziamento… Siamo pronti e operativi: chi vuole venire nelle nostre agenzie immobiliari e visitare una casa può farlo in tutta tranquillità e sicurezza”.