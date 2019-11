Autotrasporto. Unatras sospende il fermo dei tir ma l’attenzione rimane alta

LECCO – Il Comitato di presidenza di Unatras, preso atto del contenuto del verbale d’intesa stipulato oggi con il Ministro dei Trasporti Paola De Micheli, decide di non dare attuazione alle modalità previste per l’effettuazione del fermo nazionale dei servizi di trasporto.

“Una decisione presa con senso di responsabilità, anche in considerazione degli eventi di calamità e del conseguente stato di emergenza in atto nel Paese. Riconoscendo il fattivo impegno del ministro, Unatras non può che raccogliere le preoccupazioni degli operatori del settore, che chiedono con determinazione l’applicazione delle regole, dei tempi di pagamento e dei costi che garantiscono la sicurezza dei servizi di trasporto. Per questo si ritiene indispensabile, come previsto dall’accordo, che la prossima settimana siano convocati i previsti tavoli tecnici. Ovviamente Unatras seguirà con attenzione gli sviluppi dei lavori parlamentari per verificare che le provviste economiche indicate nel protocollo siano confermate”.