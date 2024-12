Calolzio. Si chiude la storia dell’alimentari Plebani a Sala: “Un punto di riferimento per tutti”

Ultimo giorno di lavoro, sabato scorso, per lo storico esercizio della frazione calolziese

CALOLZIOCORTE – Ultimo giorno di lavoro, quello di sabato scorso, per lo storico alimentari-macelleria Plebani, punto di riferimento per la frazione Sala di Calolziocorte. L’esercizio, situato all’angolo tra via SS. Cosma e Damiano e via Quarenghi, per lungo tempo è stato il centro vivo del quartiere.

A ricordarlo è l’Assessore di Calolziocorte Tina Balossi, che da sempre vive a Sala: “Quello era il luogo di incontro per tutta la frazione, da lì passavano tutte le informazioni – ricorda l’assessore -. Non nascondo che passare davanti e vedere quelle serrande abbassate mi provoca una stretta al cuore e credo che questo sia il sentimento comune per tutti gli abitanti di Sala”.

L’Assessore Balossi, però, ha voluto ringraziare Stefania e Massimo: “La famiglia Plebani merita tutta la nostra riconoscenza, siamo davvero molto affezionati – ha concluso -. Li ringraziamo tanto per il lavoro che hanno svolto in tutti questi anni e per quello che hanno rappresentato per la nostra frazione”.