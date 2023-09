Federalberghi Confcommercio Lecco, Severino Beri confermato presidente

L’assemblea elettiva si è svolta lo scorso 14 settembre

Vice presidente Andrea Colzani, new entry Silvia Nessi

LECCO – Severino Beri è stato confermato presidente di Federalberghi Confcommercio Lecco. La sua elezione è avvenuta lo scorso 14 settembre in occasione della assemblea svoltasi pressi la sede dell’associazione di piazza Garibaldi a Lecco. Beri (Royal Hotel di Varenna) è stato eletto all’unanimità, come poi successo anche ai componenti del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per il quinquennio 2023-2028: Andrea Colzani (C-Hotel di Cassago), Fabio Dadati (Hotel Casa sull’Albero di Lalgrate), Paola Colli (Hotel Aurora di Colico), Valeria Boldorini (Albergo Du Lac di Varenna), Angela Gobbi (Albergo Ristorante da Gigi di Crandola Valsassina), Carlo Rusconi (Hotel Bellavista di Valmadrera), Silvia Nessi (Mamma Ciccia Holiday Home di Mandello) e Paolo Castagna (Hotel Alberi di Lecco). Rispetto al consiglio uscente l’unica new entry è rappresentata da Silvia Nessi; inoltre il Direttivo ha indicato, su proposta del presidente Beri, un vice presidente, che sarà Andrea Colzani.

Durante i lavori dell’assemblea i partecipanti si sono confrontati su quella che è l’emergenza principe per il settore, ovvero la mancanza di personale per le strutture. Una carenza che ha costretto alcuni alberghi a ridurre, negli scorsi mesi, le aperture o a “respingere” anche dei potenziali clienti. “E’ una problematica che affrontiamo da diverso tempo e che vivono anche altri settori – evidenzia il presidente Beri – La situazione è davvero allarmante e di non facile soluzione, ma non vogliamo rassegnarci e anzi crediamo si possano percorrere nuove strade per attrarre i giovani”.

In occasione dell’assemblea elettiva di Federalberghi si è anche parlato dell’ottimo momento vissuto dal turismo e dalle attività ricettive lecchesi: “Il 2023 è stato un anno davvero positivo per la stragrande maggioranza delle nostre strutture. Come territorio dobbiamo continuare a crescere per riuscire ad offrire servizi ed esperienze di qualità, proprio per non deludere i turisti, specialmente quelli stranieri. Da tempo chiediamo che vengano potenziati i taxi e i taxi boat, così come va incrementata la navigazione anche sul ramo lecchese del Lago di Como”.