Hair Ring Selected: a Lecco la selezione dei migliori talenti Under 25

La manifestazione di Confartigianato vuole individuare e valorizzare giovani talenti under 25

Nelle selezioni provinciali al primo posto si è classificata Carolina Petrasco, seguita da Maila Galbusera e Alessia Piesco

LECCO – La Categoria Benessere di Confartigianato Imprese Lecco ha organizzato per il terzo anno consecutivo le selezioni provinciali di Hair Ring Selected, andate in scena domenica 24 novembre. Si tratta di una manifestazione organizzata dalla Camera Italiana dell’Acconciatura, rivolta ad individuare e valorizzare giovani talenti under 25: i migliori 15 selezionati a livello nazionale parteciperanno alle finali che si svolgeranno domenica 23 marzo 2025 nell’ambito della Fiera Cosmoprof Worldwide Bologna.

Le selezioni provinciali di Lecco si sono svolte presso l’Accademia del Benessere della Fondazione Luigi Clerici ed hanno visto la partecipazione di dieci candidati, sette ragazze e tre ragazzi, allievi della stessa Fondazione Clerici e del G.A.L.A.S. Lecco e collaboratori delle imprese di acconciatura con sede nella provincia.

Le creazioni dei giovani talenti sono state valutate dai membri del Comitato Direttivo della Categoria Benessere, rappresentato dal presidente Dante Proserpio e dai consiglieri Emanuela Pizzini, Cristina Beretta, Carlo Sala, Adele Gatto, Michela Rondalli e Simone Carsaniga. Al primo posto si è quindi classificata Carolina Petrasco, allieva della Fondazione Clerici così come la seconda classificata, Maila Galbusera. A completare il podio Alessia Piesco, collaboratrice dell’impresa Modeline. I loro nomi verranno ora segnalati alla Camera Italiana dell’Acconciatura.

“Siamo molto contenti e soddisfatti per questa iniziativa – è il commento del presidente Dante Proserpio –. Abbiamo avuto un incremento dei partecipanti del 100% rispetto all’edizione 2023, segno tangibile di come il Comitato Direttivo della Categoria Benessere abbia operato nell’ottica di una sinergia costante e continua con le scuole del territorio, per valorizzare i giovani talenti e farli crescere, anche attraverso eventi come questo. La crescita professionale è un elemento fondamentale per ciascun individuo e, per tale motivo, come Direttivo della Categoria Benessere abbiamo deciso di riconoscere a tutti e dieci i partecipanti un percorso di aggiornamento professionale che si realizzerà nel 2025”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina, rispetto a “una iniziativa il cui obiettivo è perfettamente in linea con quelli dell’Associazione, impegnata nel valorizzare e far crescere i giovani talenti del territorio avvicinandoli al mondo dell’artigianato”.