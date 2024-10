La Camera di Commercio Como-Lecco al TTG Travel Experience 2024

La manifestazione è in programma a Rimini dal 9 all’11 ottobre

L’obiettivo della fiera è valorizzare le eccellenze del territorio e creare nuove opportunità per gli operatori locali

RIMINI – Per il quarto anno consecutivo, la Camera di Commercio di Como-Lecco parteciperà al TTG Travel Experience 2024, uno degli eventi più importanti dedicati alla promozione del turismo mondiale. In programma a Rimini dal 9 all’11 ottobre, questa fiera si configura come un fondamentale punto di incontro per gli operatori del settore, favorendo il dialogo tra domanda e offerta nel panorama turistico internazionale.

Durante questi tre giorni, si prevede un’intensa attività di networking, workshop e presentazioni, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere nuove opportunità per gli operatori locali. La partecipazione della Camera di Commercio rappresenta quindi un passo strategico per rafforzare la presenza delle destinazioni lariane nel mercato globale del turismo.

Il TTG Travel Experience, alla sua 61ª edizione, è considerato un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore turistico di tutto il mondo, offrendo loro un autentico laboratorio di idee per sviluppare nuove tendenze e format.

L’evento si configura come una piattaforma di confronto tra tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, strutture ricettive e altri attori del settore, offrendo l’opportunità di esplorare le dinamiche di incoming e outgoing.

Come da tradizione, il Lago di Como sarà presente nell’area dedicata alla Regione Lombardia, uno spazio esclusivo volto a promuovere in modo unificato le bellezze e le opportunità turistiche di tutte le province della regione.

Il tema centrale dell’edizione 2024 sarà “Veritas“, che riflette il significato latino di “verità”. In un contesto in cui le recensioni false e le informazioni ingannevoli si moltiplicano online, il TTG 2024 intende richiamare l’attenzione sulla necessità di autenticità e trasparenza. Gli operatori saranno invitati a riflettere su come comunicare in modo sincero e affidabile per guadagnare la fiducia dei viaggiatori.

Infine, la Camera di Commercio di Como-Lecco, attraverso la disponibilità di personale qualificato e materiale informativo, si riconferma come punto di riferimento istituzionale nella promozione del Lago di Como e del suo inestimabile patrimonio naturale e culturale. La partecipazione all’evento rappresenta un’opportunità strategica per accrescere la visibilità internazionale del territorio e valorizzare la sua offerta turistica.