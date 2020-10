Agenti immobiliari: webinar su Superbonus e presentazione on line del ‘Listino’

Incontro on line con Fimaa Confcommercio Lecco

Approfondimento su Superbonus 110% e presentazione del nuovo listino immobiliare

LECCO – Un webinar dedicato al Superbonus 110% e alla presentazione del listino immobiliare 2020 limited edition. Martedì 27 ottobre Fimaa Lecco ha organizzato un incontro virtuale con gli agenti immobiliari associati.

Buona la partecipazione al webinar, che ha visto gli interventi di Mina Di Iorio, dottore commercialista e responsabile fiscale Confcommercio Lecco; Ernesto A. Baragetti, presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco; Matteo Zambaldo, vicepresidente Fimaa Lecco; Sergio Colombo, presidente Fimaa Lecco.

La prima parte del seminario è stata dedicata al tema “Superbonus 110%: uno strumento per vendere”. Il confronto è stato introdotto da Matteo Zambaldo: “Noi agenti dobbiamo essere informati: si tratta di una normativa complessa anche perché è strutturata in maniera non chiarissima. Abbiamo pensato a questo webinar proprio per offrire ai nostri associati un momento molto pratico e concreto per poi riuscire a “trasferire” questo strumento del Superbonus e le sue condizioni ai nostri clienti”.

Mina di Iorio, responsabile fiscale di Confcommercio Lecco, ha illustrato la parte fiscale del Superbonus inserita nel decreto rilancio 34/2020, elencando i possibili immobili beneficiari (sono escluse abitazioni signorili, ville e castelli) ed evidenziando la differenza tra interventi trainanti (isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione, interventi antisismici ) e trainati (efficientamento energetico, pannelli fotovoltaici…), oltre ai requisiti da rispettare e alle possibili detrazioni (anche con sconto in fattura o cessione del credito).

Il presidente Baragetti è intervenuto sottolineando l’importanza del certificato di stato legittimo per quanto concerne la conformità edilizia, per poi effettuare una carrellata degli interventi ammissibili al Superbonus, analizzando nel dettaglio casi concreti e possibilità offerte: “Si tratta di una materia complessa e che tutti noi all’interno del mercato immobiliare dobbiamo affrontare con la massima serietà, anche perché rappresenta un valore aggiunto per il nostro mondo”.

A chiudere i lavori è stato il presidente Fimaa Lecco, Sergio Colombo: “Questo webinar è importante: con il superbonus cambierà il panorama del mercato immobiliare. La nostra mission come Fimaa deve essere la formazione”.

Quindi si è soffermato sulla presentazione della “Rilevazione prezzi mercato immobiliare Lecco e provincia 2020 limited edition”: “Il Listino arriva “lungo” per motivi che sono evidenti a tutti. Le richieste di immobili sono in linea con lo scorso anno. Il numero delle compravendite tiene ancora, lo stesso non si può dire dei prezzi che subiscono la legge della domanda-offerta. La situazione che stiamo vivendo non è confortante, ma dobbiamo pensare positivo”.

Per poi aggiungere: “E’ evidente a tutti come sia cambiata la richiesta di immobili, anche come conseguenza dell’emergenza che stiamo vivendo: la gente vuole spazi più ampi e “aperti”. Proponiamo questa edizione del listino in versione online. Abbiamo “affinato” alcuni prezzi: si tratta di una sorta di appendice dello scorso anno. Non volevamo “saltare” il 2020, anche perché si tratta di uno strumento di uso comune per avere riferimenti precisi al di là della nostra esperienza”.