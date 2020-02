Alla Fiom lo sportello di assistenza per fondi metalmeccanici

Per saperne di più su Metasalute, Cometa, Ebm, Ebm Salute e Fondapi

Alla Fiom lo sportello attivo alle sedi di Lecco, Oggiono e Robbiate

LECCO – Prosegue lo Sportello di assistenza per i fondi metalmeccanici istituito dalla Fiom Cgil Lecco. L’iniziativa, lavoratrici e lavoratori occupati nell’industria e nella piccola e media impresa che vogliono saperne di più su Metasalute, Cometa, Ebm, Ebm Salute e Fondapi, prosegue con il funzionario Maurizio Astorino.

Lo sportello continua a essere attivo su tre sedi. A Oggiono sarà aperto il lunedì, ogni martedì sarà invece a Robbiate-Merate, mentre tutti i venerdì si terrà nella Camera del lavoro di Lecco. Gli orari sono sempre gli stessi: il mattino dalle 9 alle 12.30, mentre il pomeriggio aprirà dalle 15 alle 18.30.

“Il nostro obiettivo è quello di dare più informazioni possibili alle lavoratrici e lavoratori – afferma il segretario generale della Fiom lecchese Maurizio Oreggia –. In particolare, grazie a questo sportello, potranno recuperare soldi per prestazioni sanitarie per loro e per i familiari più stretti. Un’opportunità non da poco che troppo spesso non è conosciuta, ma può portare a un notevole risparmio”.