Al via la prima webradio di un’associazione di categoria

Fruibile da smartphone e attraverso i canali social dell’associazione nazionale

LECCO – Domattina alle ore 8 inizieranno le trasmissioni di Radio Confapi, la webradio della piccola e media industria italiana. Radio Confapi punta ad essere non solo uno strumento di informazione, ma anche un luogo di confronto sui principali temi di interesse della piccola e media industria privata e dell’intero sistema produttivo italiano.

La programmazione di Radio Confapi, accanto a uno specifico focus economico, affronterà i temi caldi della politica con ospiti provenienti dal mondo delle istituzioni e delle parti sociali. Le pmi saranno al centro dei vari format dedicati di volta in volta all’innovazione, all’Europa, ai mercati esteri, all’imprenditoria femminile. Un faro puntato sulle sfide degli imprenditori che potranno raccontare le loro storie e la loro esperienza, aperte anche agli scenari del futuro. I programmi saranno intervallati da musica, dalle notizie della giornata e da altri servizi.

“Radio Confapi – spiega il Presidente nazionale di Confapi Maurizio Casasco – vuole essere la voce delle donne e degli uomini che lavorano nelle imprese e che dalla nascita della Confederazione, più di 70 anni fa, hanno fatto dell’Italia la seconda potenza manifatturiera in Europa. Vogliamo essere la voce di chi sta affrontando i venti della crisi, investendo i propri patrimoni, di chi è impegnato ogni giorno al fianco dei lavoratori, credendo nel futuro e nella crescita del nostro Paese. Vogliamo far conoscere alle istituzioni i nostri territori, le loro istanze e le possibili soluzioni ai loro problemi. Vogliamo trasferire esperienza e conoscenza per continuare a essere la locomotiva del Paese e rafforzare il nostro ruolo sociale ed economico come sempre abbiamo fatto”.

“E’ una bellissima iniziativa – commenta Luigi Sabadini, Presidente di Api Lecco Sondrio –, facciamo i complimenti al presidente Casasco e a Confapi. Come territori saremo molto coinvolti nei contenuti di Radio Confapi perché potremmo contribuire a far conoscere le nostre aziende a livello nazionale con interviste e approfondimenti e, inoltre, spiegare le novità provenienti dalla nostra associazione”.

Per ascoltare Radio Confapi bisogna scaricare la app su Google Play e Apple Store o andare sul sito www.confapi.org.

Questa la programmazione della giornata inaugurale

8.00 – Radiogiornale

8.05 – Il saluto del Presidente, Maurizio Casasco

8.15 – Maria Latella intervista i Ministri: Luigi Di Maio (Esteri), Andrea Orlando (Lavoro),

Mariastella Gelmini (Affari Regionali) e Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico)

9.15 – Intervista al professor Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema, l’Agenzia Europea

del Farmaco

13.00 – Radiogiornale

13.05 – La parola a due tra i fondatori della nostra Confederazione: intervista a

Giovanna Boschis e Filiberto Martinetto

17.00 – Radiogiornale

17.05 – Intervista ai Segretari Generali di Cgil, Cisl, Uil: Maurizio Landini, Luigi

Sbarra e Pierpaolo Bombardieri

18.00 – Intervista al campione olimpico di nuoto Gregorio Paltrinieri

18.30 – La parola ai nostri imprenditori: intervista ad Ambrogio Invernizzi e Massimo De Salvo