Api Lecco. Seminario fiscale online con tutte le novità dei decreti Covid-19

Martedì 16 giugno 2020, in modalità online, un seminario con le novità fiscali

Appuntamento tecnico dedicato alle aziende associate ad Api Lecco Sondrio

LECCO – Api Lecco Sondrio, in collaborazione con lo Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco, organizza martedì 16 giugno 2020, dalle ore 14.30 alle 16.30, il webinar dedicato ai propri associati dal titolo: “Seminario fiscale 2020: tutte le novità dei decreti Covid-19”. Durante il seminario, in modalità online e di carattere tecnico, verranno approfonditi i provvedimenti stabiliti nel Decreto Rilancio, le proroghe e le nuove scadenze fiscali, i contributi a fondo perduto, gli aggiornamenti sull’Irap e i termini di invio della fattura elettronica.

“Storicamente il seminario fiscale è una nostra iniziativa molto seguita, perché di carattere tecnico e quindi di grande interesse per le nostre aziende. Lo è ancora di più quest’anno perché le novità in ambito fiscale sono tante a causa dei vari decreti emanati per l’emergenza Coronavirus. Quindi credo sarà ancora più partecipato perché sarà un momento di sintesi in un periodo straordinario e in continua evoluzione. Abbiamo scelto di farlo in modalità webinar per permettere di partecipare a più persone possibile”, commenta Marco Piazza, co-direttore Api Lecco Sondrio.

Saranno questi i temi trattati durante il seminario fiscale tenuto da Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Commercialisti Associati Lecco: i principali crediti d’imposta nel Decreto Rilancio, le proroghe delle scadenze e degli adempimenti fiscali, i contributi a fondo perduto, lo sconto del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020, i termini di invio della fattura elettronica in tempo di Coronavirus, le novità e chiarimenti dell’ultima ora.

Il seminario fiscale è dedicato esclusivamente alle nostre aziende associate, per partecipare: scrivere una mail all’indirizzo: comunicazione@api.lecco.it, telefonare in sede Api Lecco Sondrio 0341.282822.