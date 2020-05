ApiTech. Seminario online: “Dati Internet of Things e analisi Machine Learning”

Web conference per titolari di azienda e responsabili di uffici tecnici

“Essenziale conoscere quali strumenti possono aiutarci e far fare il salto di qualità”

LECCO – Il 21 maggio ApiTech organizza una web conference per i titolari di azienda e responsabili di uffici tecnici sulle potenzialità dell’IoT e Machine Learning nella produzione industriale.

“In momenti di forte crisi e incertezza come quella che stiamo vivendo, soprattutto in ambito lavorativo e industriale, è essenziale conoscere quali strumenti possono aiutarci e far fare il salto di qualità alle nostre imprese. ApiTech, divisione di Api Lecco e Sondrio che si occupa di ricerca e innovazione, organizza il 21 maggio 2020, alle ore 14.30, un seminario online, rivolto ai titolari di azienda e responsabili di uffici tecnici, in cui si analizzeranno nuovi strumenti a disposizione delle aziende per crescere e migliorare le proprie prestazioni”.

Il programma

Ore 14.30 Saluti e apertura lavori a cura di ApiTech-Api Lecco e Sondrio di Ileana Malavasi (Responsabile per l’innovazione ApiTech), Carlo Antonini (Referente scientifico ApiTech Università Bicocca), Irene Tagliaro (Responsabile ricerca e innovazione ApiTech);

(Responsabile per l’innovazione ApiTech), (Referente scientifico ApiTech Università Bicocca), (Responsabile ricerca e innovazione ApiTech); Ore 14.50 “Smart Manufacturing: benefici dell’interconnessione per le PMI” a cura della Dr.ssa Ileana Puliti (Schneider Electric) e Dr. Stefano Alberici (Schneider Electric);

(Schneider Electric) e Dr. (Schneider Electric); Ore 15.30 “Machine Learning e IoT: sfide e opportunità” a cura del Prof. Manuel Roveri (Politecnico di Milano);

(Politecnico di Milano); Ore 16.30 “Progetto PMI Network” a cura del Prof. Marco Tarabini (Politecnico di Milano);

(Politecnico di Milano); Ore 16.45 Domande e confronto conclusivo;

Ore 17 Chiusura lavori

Il seminario si terrà sulla piattaforma GoToMeeting, per iscriversi inviare una mail con i propri dati anagrafici (nome, cognome, azienda) all’indirizzo mail: apitech@api.lecco.it. In seguito verranno fornite le coordinate per collegarsi.