Aqvagold coinvolge le scuole per continuare a scrivere la storia di Dora

Sono 260 i distributori di acqua alla spina diffusi sul territorio lombardo con il progetto Aqvagold

Già dieci gli episodi della storia di Dora, la mascotte ideata dalla società con quartier generale a Garlate

LECCO – Una nuova iniziativa per ribadire, ancora una volta, l’importanza dell’ambiente e di tutte le iniziative volte a ridurre il consumo di plastica. E’ quanto ha lanciato l’azienda Imsa, che oltre 10 anni fa ha dato vita al progetto Aqvagold – Casette dell’acqua alla spina. Un servizio molto apprezzato dai cittadini che oggi conta circa 260 distributori di acqua alla spina sul territorio lombardo e ben 7 solo nel Comune di Lecco.

Al fine di avvicinarsi anche a bambini e ragazzi e coinvolgerli in prima persona in questo progetto green, la società con sede a Garlarte ha ideato, in questi anni, molteplici iniziative ideando anche una simpatica mascotte di nome Dora, la goccia d’acqua che anima la comunicazione di aqvagold.

Una mascotte che è presto diventata protagonista della Storia di Dora, brevi episodi che raccontano una curiosità sempre diversa sull’acqua e che vengono periodicamente pubblicati e distribuiti presso tutte le Casette aqvagold. Sono già state organizzate tre collezioni che hanno ottenuto un bel successo e hanno previsto numerose premiazioni con sorprese firmate aqvagold.

Con il mese di marzo 2022 ha preso invece il via la nuova iniziativa pensata soprattutto per le scuole che consiste nello scrivere/disegnare nuovi episodi della Storia di Dora che parlino dell’importanza dell’acqua, delle Casette alla spina e, in generale, della tutela dell’ambiente. I più belli e originali verranno utilizzati per i prossimi pieghevoli e verranno distribuiti in tutti i 260 punti aqvagold!

I lavori dovranno essere inviati entro il 31 maggio via mail info@aqvagold.it opure wa 0341 593292.