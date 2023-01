Associazione cuochi, chef Vincenzo Di Bella confermato presidente

Rinnovati i vertici della categoria cuochi di Confcommercio Lecco

Di Bella confermato presidente. Il nuovo direttivo resterà in carica per il prossimo triennio

LECCO – Vincenzo Di Bella è stato confermato alla guida dell’Associazione Cuochi Lecco e Provincia nel corso dell’assemblea elettiva svoltasi lunedì 23 gennaio presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi.

Il nuovo direttivo della associazione resterà in carica fino al 2026 con il seguente organigramma: vicepresidente Claudio Prandi; segretario Massimo Venuti; tesoriere Alessandro Panzeri; consiglieri Antonio Dell’Oro, Mario Bianchin, Gianpietro Galbusera, Anna Maria Schettini, Beatrice Bergamini, Tindaro Lenzo, Marco Gennuso, Antonio De Marco. Il collegio dei Revisori dei conti è composto da Carlo Albani, Giulio Bordoli e Massimo Oldani, mentre i presidenti onorari dell’Associazione sono Marialda Brambilla Crotta, Ferruccio Castelli e Carlo Cranchi.

“L’obiettivo è quello di riorganizzare il direttivo assegnando compiti specifici per i consiglieri delegati: in questo modo riusciremo a portare avanti più eventi e anche a promuovere iniziative dedicate alle cuoche che fanno parte delle LadyChef – spiega il presidente Di Bella – Continueremo nella nostra azione di avvicinamento agli istituti della nostra provincia, con la volontà di trasmettere la nostra esperienza agli allievi che vogliono intraprendere seriamente la via per la nostra professione mostrando loro la vera realtà dei cuochi”.

E continua: “In primavera partiremo con la quinta edizione della gara gastronomica “4 Allievi per 4 Piatti”: un’occasione per gli allievi di mettersi in gioco e simulare un servizio reale, preparando dei piatti e studiandoli dalla ideazione alla preparazione finale, secondo precise linee guida. Questo concorso prepara anche psicologicamente a gestire lo stato di stress di una competizione e aiuterà i ragazzi a crescere moltissimo, facendogli uscire dalla loro zona di comfort e della routine della vita da allievo”.

Molte le iniziative già messe in cantiere per il 2023, in primis con la partecipazione a Ristorexpo a Lariofiere a marzo: l’Associazione Cuochi darà una mano a organizzare il tradizionale momento conviviale organizzato da Confcommercio Lecco durante la rassegna di Erba.