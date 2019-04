Finanziati i nuovi investimenti produttivi e il ‘workers buyout’

Apre oggi lo sportello di FinLombarda (Regione Lombardia)

MILANO – Si apre oggi, 15 aprile (ore 10) lo sportello del nuovo intervento agevolativo di Regione Lombardia, con il supporto di Finlombarda Spa, che finanzia le cooperative lombarde stanziando 10 milioni di euro per migliorarne l’accesso al credito.

L’iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese cooperative, i circoli cooperativi, le cooperative sociali e le cooperative di comunità con una sede operativa attiva nel territorio della Lombardia.

Le risorse

I finanziamenti sono a medio – lungo termine con un importo massimo di 350mila euro (210mila per le cooperative con un anno di vita e i circoli cooperativi), tasso nominale annuo dello 0,5 percento per tutti i beneficiari (0,1 percento per le cooperative sociali e per i progetti di ‘workers buy-out’) e durata compresa tra 3 e 5 anni (10 anni per acquisto o ristrutturazione di immobili destinati all’attività prevalente della cooperativa).

È finanziabile fino al 70 percento dei programmi di investimento in avvio, ammodernamento e potenziamento del ciclo produttivo e dei progetti di ‘workers buyout’ (acquisizione del ramo di un’azienda oggetto di procedura concorsuale per la creazione di una nuova cooperativa) realizzati entro un anno dalla concessione del finanziamento (18 mesi per gli investimenti immobiliari). Nel caso del ‘workers buyout’ la metà dei soci della nuova cooperativa devono essere ex dipendenti della società da acquisire o lavoratori ‘svantaggiati’.

Requisiti

Sono ammissibili le spese con un importo minimo di 25mila euro (20mila per le neo-cooperative e 15mila per i circoli cooperativi) per l’acquisto di beni strumentali nuovi e usati, attrezzature, macchinari, impianti, arredi, veicoli (categorie N1o N2, M1 o M2), licenze software, locazione e per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati all’attività primaria dell’impresa. come

Le cooperative possono presentare domanda a partire dalle ore 10 di oggi, 15 aprile 2019 e fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili (procedura a sportello). La richiesta può essere inoltrata solo online su www.bandi.servizirl.it. informazioni e approfondimenti

Informazioni

Per informazioni sul bando è possibile scrivere a: infobando.fondocooperative@finlombarda.it. Per approfondimenti e per scaricare il testo integrale del bando pubblicato sul Burl – Serie Ordinaria n. 15 del 9 aprile 2019, collegarsi a: www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/creditocooperative