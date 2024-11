Bonus Natale 2024: chi può fare domanda e come ottenerlo

Il contributo verrà erogato nel cedolino di dicembre, insieme alla tredicesima

Fino al 22 novembre su NoiPA è possibile richiedere il Bonus Natale: scopri i requisiti per ottenere fino a 100 euro in più in busta paga

LECCO – In vista delle festività, sul portale NoiPA i lavoratori dipendenti potranno richiedere il Bonus Natale 2024, un’indennità fino a 100 euro destinata a chi rispetta determinati requisiti economici e familiari. Si tratta di un’iniziativa inclusa nel decreto Omnibus, con l’obiettivo di offrire un piccolo supporto economico durante il periodo natalizio.

La procedura per fare richiesta è disponibile dal 7 novembre. Gli interessati hanno tempo fino alle 12:00 del 22 novembre per inoltrare la domanda. Per accedere al servizio, basta collegarsi all’area personale sul portale NoiPA, dove è possibile autenticarsi con SPID, CIE o CNS e seguire alcuni semplici passaggi all’interno del menu “Servizi”.

Il bonus è destinato ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore ai 28.000 euro per il 2024. È richiesto inoltre che il richiedente abbia il coniuge e almeno un figlio a carico, oppure sia un genitore monogenitoriale con un figlio fiscalmente a carico. I beneficiari possono essere anche coloro che hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato durante l’anno.

Tra le novità dell’indennità, spicca il fatto che il bonus non andrà ad aumentare il reddito complessivo ai fini Irpef, garantendo quindi un sostegno concreto senza impatti sulla dichiarazione fiscale. Per chi ha lavorato solo una parte del 2024, l’importo sarà proporzionato ai mesi effettivi di lavoro, con una riparametrazione eseguita automaticamente dal sistema NoiPA.

Il contributo verrà erogato nel cedolino di dicembre, insieme alla tredicesima, ma la richiesta è fondamentale: senza inoltrarla, l’indennità non sarà accreditata. Nel caso in cui il bonus venisse concesso a chi non ne ha diritto, l’importo sarà recuperato durante il conguaglio fiscale o, qualora il lavoratore non sia più in servizio, nella dichiarazione dei redditi 2024.

Per ulteriori dettagli, i lavoratori del settore sanitario possono rivolgersi al proprio datore di lavoro, mentre per tutti gli altri dipendenti pubblici e privati è possibile consultare il sito NoiPA per una panoramica completa della procedura di richiesta.