Caffè, ristorante e hotel: “Chiudiamo per tutelare clienti e collaboratori”

La decisione di Fabio Dadati e Marco Caterisano nei giorni dell’epidemia

Chiusi in questi giorni il ristorante da Giovannino, la Casa sull’Albero e il Caffè

LECCO- In un momento tragico per l’economia del territorio, messa in ginocchio per il Coronavirus, due importanti volti del mondo del commercio lecchese hanno preso una decisione coraggiosa: quella di chiudere temporaneamente le loro attività per non mettere a rischio il proprio personale e i propri clienti.

“Carissimi amici, ci tengo a voi, così come ai miei collaboratori, familiari ed a tutta la nostra comunità, per questo motivo ho deciso di chiudere il Ristorante da Giovannino e la Casa sull’Albero Lake Como fino al 3 aprile, a meno di novità positive nella guerra al Coronavirus – ha fatto sapere Fabio Dadati, gestore delle due attività di Malgrate – Vi ringrazio per la preferenza che ci avete riservato in numero crescente, la riapertura sarà in primavera, sarà ancora più emozionante pranzare o cenare al ristorante sul lago, godere della bellezza, della natura, dei panorami della Casa sull’Albero. Sarà la rinascita e la festeggeremo insieme. Siate prudenti e abbiate cura di voi e dei vostri cari”.

Lo stesso aveva fatto giorni fa Marco Caterisano, titolare de Il Caffé di Piazza Cermenati a Lecco e presidente della Fipe Lecco, la federazione dei pubblici esercizi:

“A tutti i nostri clienti e amici. Come avrete potuto notare, e’ dal 23 Febbraio che “il Caffè’ “ e’ ormai chiuso. Abbiamo preferito chiudere,non appena abbiamo percepito la gravità della situazione e abbiamo scelto immediatamente di non mettere a rischio la salute dei nostri clienti,dei nostri dipendenti e delle loro famiglie. Resteremo chiusi fino a quando questa brutta situazione non migliorerà. Speriamo di potervi riabbracciare molto presto!”