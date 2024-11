Camera di Commercio. Convegno “Navigazione da diporto e turismo nautico nelle acque interne”

Il convegno ha offerto un’occasione di confronto tra istituzioni, operatori e comunità locali

“L’acqua deve essere un ponte, non un muro”

LECCO – L’Auditorium della Camera di Commercio Como-Lecco ha ospitato l’incontro “Navigazione da diporto e turismo nautico nelle acque interne”, organizzato dal Parlamentino dell’Economia in collaborazione con Cna Nautica, le Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, e l’Autorità di Bacino del Lago Ceresio, Piano e Ghirla. L’evento ha offerto un’importante occasione di confronto sulle sfide e le opportunità legate alla nautica da diporto.

Paolo Gamba, di Assonautica Acque Interne Lombardia, ha lanciato un messaggio forte e chiaro, affermando che: “L’acqua deve essere un ponte, non un muro”. Ha inoltre sottolineato l’urgenza di rendere il settore della nautica più sostenibile e accessibile, ponendo particolare attenzione sull’inclusività delle persone con disabilità.

Durante l’incontro, è emersa la ferma determinazione di tutte le parti coinvolte a rilanciare il tavolo di lavoro sulla nautica da diporto. L’iniziativa ha ricevuto il pieno sostegno delle istituzioni, degli operatori del settore e delle autorità locali, con l’intento di affrontare le sfide e cogliere le opportunità legate alla crescita del comparto.

Il tavolo, che si riunirà nuovamente entro febbraio, si configura come uno strumento cruciale per favorire il dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo e armonioso delle acque interne.

Giuseppe Rasella, Vice Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, ha sottolineato l’importanza dei servizi di navigazione come risorsa strategica per il Lario, tanto per il turismo quanto per la vita quotidiana dei residenti. Ha evidenziato la necessità di aggiornare infrastrutture e normative per rispondere alle nuove sfide poste dall’incremento del turismo, senza perdere di vista le esigenze delle comunità locali.

I Presidenti delle Autorità di Bacino, Luigi Lusardi e Massimo Mastromarino, hanno messo in evidenza l’urgenza di aggiornare la normativa riguardante le acque interne. Lusardi ha sottolineato l’incremento del turismo internazionale sul Lago di Como e l’aumento della domanda di servizi nautici, con un incremento del 49% delle unità in locazione dal 2015 al 2024.

Ha anche evidenziato le sfide legate alla sicurezza della navigazione, in particolare con la crescente diffusione del noleggio con conducente, e la necessità di infrastrutture adeguate a supporto di questa evoluzione. Mastromarino ha ribadito l’impegno nell’alleviare il traffico su strada, promuovendo soluzioni di trasporto pubblico lacustre più ecologiche ed efficienti.

Il Capitano di Vascello Aniello Raiola ha approfondito l’evoluzione della normativa italiana sul diporto, concentrandosi sulla necessità di un adeguamento per rispondere alla crescente domanda turistica e alle nuove dinamiche delle attività nautiche sul Lago di Como. Ha sottolineato che un settore nautico ben regolamentato può generare significativi benefici economici e occupazionali, ma ha anche evidenziato l’importanza di una normativa chiara e di un’amministrazione efficiente per garantire uno sviluppo armonioso e sostenibile del comparto.

Massimo Gaverini della Camera di Commercio ha illustrato dati incoraggianti sul comparto nautico del Lario, evidenziando un significativo incremento delle imprese nel settore del trasporto turistico e del noleggio di imbarcazioni dal 2015. Questo trend conferma la nautica come uno dei principali motori di sviluppo economico per il territorio, con un impatto positivo sulla crescita e sull’occupazione locale.

La giornata ha costituito un passo decisivo per il rilancio della nautica da diporto, promuovendo un approccio collaborativo tra istituzioni, operatori e comunità locali, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo sostenibile e armonioso del territorio.

“Obiettivo raggiunto! – conclude Enzo Fantinato, referente di Cna Nautica Lombardia – Con la riattivazione a breve del Tavolo sulla Nautica abbiamo raggiunto lo scopo di questa mattinata di approfondimento. Ora sarà compito dei soggetti che costituiranno la compagine di approfondimento, individuare le proposte normative da presentare alla Regione”.

Infine, non sono mancati gli interventi dei rappresentanti politici a livello regionale e nazionale, con la partecipazione dei Consiglieri Giacomo Zamperini, Sergio Gaddi, Angelo Orsenigo e Anna Dotti, insieme al videomessaggio dell’Assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, Franco Lucente.