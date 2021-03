Da giovedì nuovi meccanismi per autorizzare le domande di cassa integrazione Covid

L’Inps introduce nuove procedure per accelerare i tempi di istruttoria e pagamento

LECCO – Da giovedì al via in Inps i nuovi meccanismi di automazione dei procedimenti per le domande di autorizzazione della cassa integrazione ordinaria con causale COVID 19, al fine di migliorare i tempi, l’accuratezza delle valutazioni e il tracciamento dei controlli di quella che rappresenta la “fase 1” della CIGO, ovvero quella delle domande di “prenotazione” da parte delle aziende e dell’autorizzazione necessaria ai successivi pagamenti.

“Le innovazioni tecnologiche introdotte, frutto del lavoro promosso da alcuni mesi per contribuire al miglioramento del processo CIG – spiegano dall’Inps– consentiranno una più efficace istruttoria delle domande di autorizzazione presentate dalle aziende e, conseguentemente, maggiore tempestività nei pagamenti della prestazione ai lavoratori. Al contempo, gli interventi procedurali limiteranno i rischi di errore, perché i requisiti saranno verificati con riscontri automatici rispetto alle informazioni presenti nelle banche dati dell’Istituto e richiameranno l’intervento degli operatori solo ove effettivamente necessario per risolvere particolari criticità”.

In particolare, il sistema automatizzato per le autorizzazioni prende in considerazione tutte le domande con causale COVID escluse quelle relative a “Sospensione CIGS” che necessitano di essere verificate direttamente dalla sede Inps locale, e riguarda le cinque fasi della gestione delle domande CIGO COVID-19:

Caricamento domande telematiche su Sistema Unico;

Caricamento domande da Sistema Unico nella procedura “Nuova Istruttoria CIGO”;

Esecuzione controlli di preistruttoria;

Esecuzione controlli di istruttoria; Definizione delle domande validate.

La nuova procedura automatizzata per le autorizzazioni di CIGO, già testata con successo presso alcune Sedi dell’Istituto, nel corso dei prossimi giorni sarà rilasciata in via definitiva per essere utilizzata dagli uffici Inps su tutto il territorio.