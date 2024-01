Cat Unione Lecco. Dopo un 2023 positivo, presentato il nuovo catalogo corsi

Una proposta formativa in costante crescita capace di intercettare le molteplici esigenze

Tanta soddisfazione per la società di Confcommercio Lecco punto di riferimento da oltre 20 anni

LECCO – Un 2023 estremamente positivo sia per il volume di corsi e partecipanti che in termini di fatturato, questo il bilancio di Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco.

“Il risultato è positivo ci fa sempre stare tranquilli, perché i numeri sottolineano il buon andamento dell’impresa – ha detto il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva -. Un grazie al presidente Angelo Belgeri e alla struttura formativa guidata da Chiara Silverij che ci danno la possibilità di lavorare con serenità e sperimentare iniziative nuove poiché rispondono in maniera efficace a tutte le sollecitazioni”.

Nella mattinata di oggi, mercoledì, la presentazione del catalogo corsi 2024 è stata l’occasione per fornire alcuni dati significativi su un’attività che viene portata avanti da oltre 20 anni: “Cat Unione Lecco nasce nel 2002 e da 22 anni l’erogazione di formazione è in costante crescita – ha detto il presidente Angelo Belgeri -. Nel 2023 sono stati 1.686 i partecipanti ai 148 corsi organizzati, a cui si aggiungono 380 corsi on-line che rappresentano una necessità che, soprattutto dopo il Covid, si sta facendo sempre più importante. Numeri che testimoniano lo sforzo della struttura per intercettare i bisogni formativi sia degli associati che di tutto il territorio, ma anche la capacità di rinnovarsi e adattarsi alle diverse esigenze che nascono nel tempo”.

Il catalogo corsi 2024

Sarà un anno ricco di nuove proposte formative, docenti qualificati, professionalità e entusiasmo. Una mission che si rinnova anche nella ricerca di tecnologia all’avanguardia al servizio dell’apprendimento. Un catalogo che si divide nei corsi per tutti, corsi obbligatori e corsi on-line, a illustrare le novità è stata la responsabile dell’area formativa Chiara Silverij.

“E’ il 15° anno che organizziamo il catalogo corsi e siamo soddisfatti del lavoro pianificato per il 2024. Tra le tematiche importanti ci sono nuovi corsi sul digitale, mentre altre proposte sono state organizzate con i presidenti delle categorie; nello specifico corsi con il gruppo Terziario Donna, con il gruppo Agenzie Immobiliari e con il gruppo Agenti di Commercio. Visti i risultati positivi continua la collaborazione con la scuola di lingue con cui lavoriamo, mentre per i corsi tecnici sottolineo che i corsi di ‘Paghe e Contributi’ e ‘Contabilità’ sono ormai diventati un punto di riferimento in provincia di Lecco per tanti privati”.

Sul fronte corsi di cucina dopo qualche anno di stop ricomincia la collaborazione con chef Claudio Prandi (cucina col pesce di mare) e poi è stata siglata una collaborazione con il noto pastry chef lecchese Filippo Valsecchi. Infine, per i corsi legati al mondo del bar, ci sarà la collaborazione con Frigerio Caffè, partner per la fornitura del caffè e delle attrezzature.

“Il catalogo riporta anche tutti i corsi obbligatori importanti soprattutto per le imprese associate a Confcommercio Lecco: corsi sulla sicurezza, corsi abilitanti, corsi regolamentanti e Gdpr Privacy – ha continuato Silverij -. Sul catalogo sarà riportato anche il Qr Code che rimanda alla nuova piattaforma di e-learning dove è possibile trovare on-line corsi fruibili h24, 7 giorni su 7, in piena autonomia entro sei mesi dall’acquisto. Il portale offre circa 400 corsi divisi per aree tematiche”.

Le aziende iscritte agli enti bilaterali potranno inoltre richiedere rimborsi su alcuni specifici corsi: “Anche in questo caso abbiamo ampliato il progetto con 9 corsi rimborsati al 100% e 13 corsi rimborsati all’80%, mentre tutti i corsi dell’area sicurezza e igiene-sanità (anche acquistati on-line) saranno rimborsati all’80% – ha concluso Silverij -. Tra il numero di corsi in presenza e on-line si arriva a circa 180 corsi su 200/220 giorni lavorativi, ciò vuol dire che viene organizzato circa un corso al giorno e questo dà l’idea della mole di lavoro che c’è dietro”.

Il catalogo corsi 2024 è già scaricabile e consultabile al sito internet https://catunionelecco.interattivaeditore.com. Una piccola nota tecnica per quanto riguarda il catalogo cartaceo che non è ancora stato stampato perché la struttura è in attesa che venga approvato il nuovo decreto sulla sicurezza in tema di formazione, la bozza del decreto ha già indicato alcune variazioni perciò si è deciso di attendere gennaio per la stampa in modo da poter effettuare eventuali aggiornamenti.

CLICCA QUI PER CONSULTARE

IL CATALOGO CORSI 2024