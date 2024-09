“Come generare coinvolgimento e impegno nei collaboratori”, corso in Confcommercio

Previsto il rimborso del 100% della quota per gli iscritti agli Enti Bilaterali

Il corso di terrà dal 9 al 16 ottobre presso la sede di Confcommercio Lecco

LECCO – Come ingaggiare i propri collaboratori affinché siano nel tempo colonne portanti dell’impresa? Come intercettare i loro bisogni di cambiamento, sicurezza, equilibrio e soddisfazione in modo da poter dare una risposta efficace in una logica vincente per entrambe le parti?

Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, ha organizzato il corso “Come generare coinvolgimento e impegno nei collaboratori” in programma mercoledì 9 e 16 ottobre dalle ore 14 alle ore 18 presso la sede di piazza Garibaldi 4 a Lecco. Le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 30 settembre: è previsto un rimborso del 100% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

“Uno dei più grandi problemi che i titolari d’impresa riscontrano in questi anni, specialmente dopo l’emergenza pandemica, è la difficoltà a fidelizzare i propri collaboratori, per garantirsi la loro collaborazione sul lungo periodo a supporto del progetto aziendale – sottolinea il presidente del Cat Unione Lecco e vicepresidente di Confcommercio Lecco, – Come imprese sappiamo quanto sia fondamentale adottare un nuovo approccio per ottenere un coinvolgimento proattivo del personale”.

Il programma del percorso formativo affronterà i seguenti argomenti: il processo di evoluzione personale e professionale e il coinvolgimento dei collaboratori in azienda; l’employer branding: uno strumento per l’azienda per attrarre e fidelizzare collaboratori competenti e motivati; i presupposti fondamentali: visione chiara, cultura condivisa, obiettivi definiti; comprendere talenti, attitudini e leve motivazionali dei propri collaboratori per valorizzarli al meglio; motivare con la relazione: la creazione della fiducia e la gestione dell’errore.

Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro il 30 settembre) contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.