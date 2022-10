Comunità energetica rinnovabile: 2° tappa e oltre sessanta interessati

Sessanta iscritti tra imprese, istituzioni ed enti no profit al progetto lanciato dalla Camera di Commercio

Il 13 ottobre ci sarà il secondo incontro a Lariofiere

LECCO / ERBA – E’ fissato per il prossimo 13 ottobre a Lariofiere l’avvio dei lavori dei tavoli operativi di approfondimento sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), seconda tappa del percorso lanciato dalla Camera di Commercio di Como-Lecco durante il convegno dello scorso 29 settembre.

Una importante opportunità offerta ai quasi 63 attuali iscritti, tra imprese, istituzioni, enti non profit e cittadini (è ancora possibile candidarsi a partecipare) per esaminare dal punto di vista tecnico e progettuale le tematiche connesse alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili anche grazie agli esperti multidisciplinari individuati dall’Ente camerale.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per analizzare i primi risultati dell’indagine conoscitiva promossa dalla Camera di Commercio, e ancora attiva sul sito web istituzionale, per raccogliere interessi e bisogni del territorio sul tema.

Dalle prime elaborazioni effettuate sui questionari finora compilati emergono segnali positivi, spiegano dall’ente: l’80% si dice interessato a partecipare all’eventuale costituzione di una CER come consumatore e l’85% in qualità di produttore. Il 66% dichiara di avere disponibilità di coperture, parcheggi e/o terreni per gli impianti e ben il 72% si dice disponibile a finanziare impianti fotovoltaici con risorse economiche proprie. Il 33% dichiara di aver già installato pannelli fotovoltaici sui propri edifici.

“Ci stiamo impegnando a garantire al nostro territorio uno sviluppo sostenibile. Una scelta sempre più imprescindibile anche per vincere le sfide che il particolare momento che stiamo vivendo ci chiama ad affrontare – commenta Marco Galimberti, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco – I tavoli di lavoro costituiscono certamente un importante passo in avanti in questo senso ma il progetto è ancora più ampio. L’Ente camerale infatti mette a disposizione competenze tecniche necessarie per approfondire le questioni connesse alla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili anche attraverso servizi di assistenza personalizzata in presenza e da remoto”.

Sul sito web istituzionale della Camera di Commercio è consultabile una sezione dedicata alle Comunità Energetiche Rinnovabili dove è possibile accedere a documentazione di approfondimento e fissare appuntamenti per assistenza personalizzata.