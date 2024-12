Con Intred la fibra ottica entra in oltre 150 scuole del lecchese per favorire la didattica digital

In provincia di Lecco le scuole aprono con decisione le porte a tecnologia e innovazione.

LECCO – È stato possibile grazie a Intred S.p.A., operatore di telecomunicazioni con sede a Brescia e quotata dal 2018 sul mercato EGM di Borsa Italiana che ha favorito la digitalizzazione dei plessi della provincia. L’azienda ha recentemente completato la connessione in fibra ottica di 157 scuole del territorio, di cui 31 a Lecco città. Questo risultato si inserisce nell’ambito dei Bandi Scuola, promossi da Infratel Italia, con l’obiettivo di portare connettività ultraveloce in tutte le scuole lombarde.

L’iniziativa, che coinvolge oltre 190 istituti nella provincia, rappresenta una tappa importante per ridurre il digital divide e garantire a studenti e docenti l’accesso a strumenti didattici avanzati. Il servizio offre una velocità di connessione fino a 1 gigabit al secondo, che corrisponde a un livello di prestazioni essenziale per sostenere la didattica digitale e favorire l’acquisizione di competenze tecnologiche. “Anche nella provincia di Lecco abbiamo ottenuto risultati significativi, dando così la possibilità a studentesse e studenti di avere un’istruzione moderna e digitale. Siamo inoltre convinti che le imprese del territorio potranno trarre grande beneficio da una rete altamente performante per accelerare il loro business”. Ha commentato Egon Zanagnolo, Direttore Generale di Intred.

I Bandi Scuola, avviati nel 2021 con il primo progetto e ampliati nel 2022 grazie ai fondi del PNRR, puntano a coprire tutte le scuole lombarde con connessioni di banda ultra-larga. Intred è stata incaricata di collegare oltre 4.000 istituti scolastici e sta proseguendo con determinazione verso il completamento degli obiettivi del secondo bando, che prevede il collegamento di altre 1.200 scuole. “Proseguiamo con determinazione nel nostro impegno per connettere e digitalizzare tutte le scuole della Lombardia nell’ambito dei Bandi Scuola” aggiunge Egon.

Ma l’espansione della rete non si limita alle mura scolastiche. Grazie a un’infrastruttura di qualità superiore, le imprese della provincia di Lecco possono ora beneficiare di una connettività in grado di sostenere la trasformazione digitale, migliorando efficienza e competitività.

Intred si conferma così un attore chiave nel processo di modernizzazione della Lombardia, investendo nelle nuove generazioni e supportando il tessuto imprenditoriale locale con soluzioni tecnologiche all’avanguardia.