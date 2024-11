Confartigianato Imprese Lecco: promuovere la sostenibilità insieme agli artigiani

L’assemblea si svolgerà venerdì 15 novembre alle 17

“La nostra assemblea pubblica di quest’anno vuole rappresentare una vera e propria chiamata all’azione per il mondo dell’artigianato”

LECCO – “La sostenibilità è ormai un tema cruciale per il futuro del nostro sistema economico e sociale”: queste sono le parole scelte da Confartigianato Imprese Lecco che intende guidare le imprese artigiane verso un modello che integri responsabilità ambientale, economica e sociale.

Quest’anno, l’assemblea pubblica, per la quale l’associazione ha scelto il titolo “Costruire sostenibilità: artigiani in azione”, affronterà l’argomento in modo strategico, con una visione che metterà al centro l’impegno concreto delle piccole imprese nel rispondere alle sfide globali.

L’evento vedrà la partecipazione di ospiti di spicco, che guideranno il pubblico nella comprensione dei vari aspetti della sostenibilità. Stefano Besseghini, Presidente di A.R.E.R.A., offrirà uno spaccato sull’equilibrio tra sviluppo industriale e salvaguardia dell’ambiente, mentre Maria Cristina Messa, ex Ministro e docente universitaria, parlerà della necessità di una governance attenta e capace di promuovere buone pratiche gestionali.

Nico Acampora, con l’eccezionale progetto PizzAut, ispirerà i presenti mostrando come sostenibilità economica e inclusione possano coesistere, valorizzando il lato sociale dell’impresa.

La presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina, commenta: “Sono presenze di cui siamo onorati e orgogliosi, per il livello del contributo che potranno portare alla nostra Assemblea. Grazie al presidente Besseghini e alla professoressa Messa potremo garantire contenuti concreti alle nostre imprese e a tutti i cittadini che sceglieranno di partecipare al nostro appuntamento più importante”.

Aggiunge poi: “Desidero dedicare un pensiero anche a Nico Acampora, ideatore del meraviglioso progetto PizzAut. Avere l’opportunità di ospitarlo e ascoltare il racconto della sua esperienza, che sta portando avanti con grande successo e che ha generato numerosi benefici per i ragazzi che lavorano nei suoi locali, è per noi una grande emozione. Siamo certi che la sua energia contagiosa saprà coinvolgere anche il pubblico”.

“Un altro ‘regalo’ che mi fa piacere sottolineare è costituito dalla partecipazione del presidente nazionale, Marco Granelli. Ha scelto di essere a Lecco il 15 novembre e non possiamo che essergliene grati. Questa sua attenzione nei confronti della nostra territoriale è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Non mi resta che invitare tutte le imprese, associate o meno e i cittadini, a partecipare alla nostra Assemblea. Sono sicura che vi lascerà un segno importante” sottolinea Ilaria Bonacina.

Il segretario generale, Matilde Petracca, ha aggiungo: “La nostra Assemblea Pubblica di quest’anno vuole rappresentare una vera e propria chiamata all’azione per il mondo dell’artigianato. Vogliamo ispirare ogni imprenditore affinché diventi protagonista di un cambiamento sostenibile, acquisendo consapevolezza e attivandosi rispetto a pratiche responsabili che possano rafforzare, valorizzare e radicare ancora di più il lavoro artigiano sul territorio“.

Inoltre, Matilde Petracca chiarisce l’obiettivo: “L’obiettivo è ambizioso. Non ci limitiamo a parlare di sostenibilità, ma vogliamo fornire spunti concreti, strumenti e soluzioni pratiche che permettano alle nostre imprese di integrarla nelle loro attività quotidiane in modo efficace e duraturo”.

Quest’anno, l’Assemblea rappresenta anche un’opportunità per presentare il primo Report di Sostenibilità di Confartigianato Imprese Lecco. Si tratta di un documento che raccoglie e valorizza il nostro impegno nell’intraprendere azioni sostenibili e nel supportare le imprese verso una crescita responsabile. Il report testimonia le numerose iniziative promosse per favorire buone pratiche in ambito ambientale, economico e sociale, e segna un punto di partenza per guidare l’artigianato lecchese verso un futuro più sostenibile sotto molteplici aspetti.

Grazie a questo strumento, Confartigianato non solo monitora l’impatto delle sue attività, ma offre un esempio pratico alle imprese per comprendere e applicare i principi di sostenibilità, trasformandoli in leve di competitività e innovazione, ma anche di attrazione nei confronti dei giovani talenti, sempre più attenti e sensibili a queste tematiche.

“Non è tutto. Per mostrare l’intenzione di fare la nostra parte in modo concreto, abbiamo scelto di calcolare l’impronta di carbonio causata dalla promozione della nostra Assemblea, per andare quindi a compensarla attraverso azioni mirate. Sarà dunque un evento come sempre pratico e orientato al futuro, pensato per offrire ai nostri associati idee innovative e soluzioni che possano essere applicate concretamente” spiega Matilde Petracca.

Infine, Petracca conclude: “Non mancherà, infine, la voce delle nostre imprese, che condivideranno le loro esperienze su come, ciascuna a suo modo, abbia reso la sostenibilità un elemento centrale nei propri modelli di business”.

L’appuntamento è per venerdì 15 novembre alle ore 17 presso il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione su questo sito.