Confartigianato Lecco in aiuto alle imprese: un servizio per trovare personale qualificato

La risposta di Confartigianato Lecco alle difficoltà delle imprese nel trovare collaboratori

LECCO – In provincia di Lecco, il 53% delle figure professionali richieste dalle aziende risulta di difficile reperimento: una tendenza che negli ultimi anni ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti, in quanto ostacolo per la crescita e lo sviluppo del tessuto economico del territorio, dove le opportunità lavorative non mancano. Lecco è al 32° posto nella classifica nazionale per tasso di occupazione, ma molte posizioni disponibili restano appunto scoperte. Le difficoltà colpiscono soprattutto le piccole imprese artigiane, dove – in funzione delle dimensioni contenute degli organici – ogni risorsa umana è essenziale per il buon funzionamento dell’attività.

Per supportare le aziende in questo contesto critico, Confartigianato Imprese Lecco ha attivato un servizio innovativo dedicato alla Ricerca e Selezione del Personale, che fin dall’esordio ha riscontrato un interesse crescente da parte delle realtà del territorio. Questo strumento, pensato sia per le imprese associate che per quelle non associate (recruiting aziende), mira a semplificare un processo spesso lungo e complesso, fornendo un supporto completo e professionale grazie alle competenze presenti in seno all’Associazione.

Il servizio si articola in tre fasi:

Attivazione: supporto nella definizione del profilo ricercato, redazione della job description e pubblicazione dell’offerta di lavoro, con trasmissione all’azienda dei curricula verificati. Intermediazione: organizzazione dei colloqui conoscitivi con i candidati selezionati dall’azienda. Selezione completa: gestione dei colloqui di selezione, per presentare all’impresa solo candidati con requisiti verificati.

I risultati ottenuti nel primo anno di attività confermano l’utilità del servizio: circa 70 aziende hanno già aderito, consentendo a molte di trovare figure professionali adeguate alle proprie esigenze. Anche gli stessi lavoratori hanno mostrato di apprezzare l’attività svolta da Confartigianato Imprese Lecco, candidandosi per le posizioni aperte ma anche mandando spontaneamente i loro curricula (recruiting candidati).

Per informazioni è possibile contattare Marco Frantuma (0341/250200 – recruiting@artigiani.lecco.it) presso la sede di Confartigianato Imprese Lecco, che conferma anche in questo modo il proprio impegno nell’essere un partner strategico per le imprese, affiancandole nelle sfide quotidiane e offrendo soluzioni concrete per garantire loro competitività e sviluppo.