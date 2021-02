Confcommercio. Iniziata venerdì l’edizione 2021 del Master di Lecco100

“Competenza, Convinzione, Cuore, per cercare, trovare e valorizzare i talenti”

Una ventina i giovani talenti che prenderanno parte al percorso formativo

LECCO – Ha preso il via venerdì scorso, 5 febbraio, l’edizione 2021 del Master “Competenza, Convinzione, Cuore, per cercare, trovare e valorizzare i talenti”, promosso e organizzato da Lecco100. “E’ stato bellissimo potere accogliere i partecipanti di questa undicesima edizione – sottolinea il presidente di Lecco100 e ideatore del Master, Angelo Belgeri -. Inizia così quest’avventura, questa esperienza di quattro mesi in cui i giovani vivranno a stretto contatto con imprenditori, manager e docenti”.

I giovani talenti che prenderanno parte al percorso formativo – che visto il protrarsi dell’emergenza si terrà online – sono Alberto Andreani, Paola Bonalume, Marta Bordogna, Simone Cattaneo, Davide Cavenaghi, Giulia Capobianco, Greta Colombo, Olivia Corbetta, Rebecca Delazzari, Luisa Gnecchi, Michele Monticciolo, Rachele Offredi, Ilona Palka, Luca Panzeri, Valentina Pavan, Margherita Rigamondi, Marianna Rigamondi, Luca Seveso, Pietro Spreafico, Yasmine Takieddine, Martina Vassena.

Ad accogliere gli iscritti al Master, insieme ad Angelo Belgeri e ad Alessio Sperlinga, sono stati quattro ex allievi: Valentina Pavan, Maria Celeste Dossi, Marta Perego e Chiara Bellingardi.

Durante la prima giornata di Master i giovani hanno incontrato Angelo Cortesi (imprenditore della Co.El. e tra i sostenitori di Lecco100), Giovanni Pastorino (imprenditore della Deltacalor), Antonio Peccati (presidente di Confcommercio Lecco) e Bruno Corti (Opera Don Guanella). Il percorso proseguirà con un doppio appuntamento settimanale (il venerdì e il sabato) fino al mese di maggio 2021.