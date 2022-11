Appuntamento il 14 dicembre dalle 17.30 alle 21.30

Iscrizioni da effettuare entro il 7 dicembre

LECCO – Un corso di 4 ore per fornire consigli e stupire così gli ospiti durante le festività. E’ questa la proposta natalizia di Confcommercio Lecco: l’appuntamento, aperto a tutti, dedicato al Finger Food è in programma il prossimo mercoledì 14 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 21.30, con iscrizioni da effettuare entro il 7 dicembre. Obiettivo? Quello di preparare aperitivi e antipasti gustosi e divertenti per rendere il prossimo Natale ancora più magico!

Il corso affronterà i seguenti argomenti: tapas e finger food; stuzzichini, amuse bouche; preparazione e presentazione delle stuzzicherie. Docente del corso sarà lo chef lecchese Stefano Riva, che ha alle spalle molteplici esperienze in cucina presso diversi ristoranti stellati.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuarsi entro il 7 dicembre) contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it; tel. 0341/356911.