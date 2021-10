Corso “Email & Telephoning” al via il 20 ottobre in Confcommercio

Per imparare a comunicare correttamente in inglese con clienti e fornitori

LECCO – Comunicare in modo professionale per rapportarsi al meglio con clienti o fornitori esteri e per migliorare la propria immagine. E’ l’obiettivo del corso di business english organizzato dal Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco.

Con il percorso “Email & telephoning” i partecipanti impareranno a scrivere in modo appropriato una lettera commerciale, una email di lavoro, una risposta o richiesta a clienti e fornitori esteri, oltre ad apprendere le modalità per effettuare telefonate e conference call in lingua inglese senza stress.

Il programma del corso (15 ore complessive il mercoledì dalle ore 14 alle ore 17) è il seguente: identificare e applicare aspetti chiave di un buono stile di posta elettronica; scrivere mail formalmente corrette e con contenuti chiare ed efficaci; applicare un frasario appropriato per gestire chiamate in entrata e in uscita; gestire conference-call.

Il corso – in programma il 20-27 ottobre e il 3-10-17 novembre – è rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti BIlaterali del Terziario e del Turismo.

Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro mercoledì 13 ottobre): Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911 – formazione@ascom.lecco.it.