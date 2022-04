Conferenza. La professione diventa digitale… ma anche interdisciplinare

Mercoledì 27 aprile, dalle 15.00 alle 17.30, presso l’Auditorium Casa dell’Economia di Lecco

Iniziativa in collaborazione tra Giovani Avvocati, Giovani Commercialisti e i Giovani Imprenditori di Confartigianato

LECCO – Il professionista si trova ormai di fronte a due innegabili realtà: il sempre maggiore utilizzo della tecnologia nell’ambito della propria attività e l’ormai costante interdisciplinarietà delle vicende che è chiamato a seguire.

Lo sanno bene le associazioni dei Giovani Professionisti lecchesi, che hanno cercato di rispondere alle istanze di aggiornamento e innovazione in materia mediante un ciclo di seminari ad hoc. Tali seminari si raccolgono sotto il tema della “Interdisciplinarietà della professione” e coinvolgono avvocati, commercialisti, imprenditori e notai.

È così che l’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Lecco, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e i Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Lecco hanno dato origine all’inedita collaborazione, la cui prima conferenza (in materia di e-commerce e costituzione di SRL online) si terrà il 27 aprile 2022, dalle 15.00 alle 17.30, presso l’Auditorium Casa dell’Economia di Lecco.

Il format è quello di analizzare alcune sfaccettature di temi caldi per la professione e l’imprenditoria da diversi punti di vista: legale, fiscale, notarile, commerciale. Grazie all’unione di relatori esperti in ciascun settore, ogni argomento potrà così essere affrontato con un’inedita visione a 360°: ciò naturalmente a beneficio dei partecipanti, che saranno messi in condizione di potersi muovere con maggiore consapevolezza nei vari campi.

La funzione che questa iniziativa si prefigge è quella di consentire ai giovani (ma anche ai “meno giovani”) professionisti e imprenditori di approcciarsi al lavoro in modo più ampio e consapevole, acquisendo competenze anche estranee alla propria categoria. Ciò, naturalmente, anche con l’implicito scopo di creare utili contatti tra professionisti, con l’auspicio di una sempre maggior collaborazione nell’ottica della reciproca crescita.

Iscrizioni entro venerdì 22 aprile ore 12.00 a questo link:

LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI Biglietti, Mer, 27 apr 2022 alle 14:30 | Eventbrite