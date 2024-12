Confindustria Lecco e Sondrio con Como unite per la ricerca sui disturbi dello spettro autistico

Marco Campanari, Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio: “Il Natale, con la sua magia, ci offre l’opportunità di riflettere sul senso profondo di appartenenza”

COMO – Una serata all’insegna della solidarietà, della musica e dell’eleganza ha riunito martedì 3 dicembre numerosi imprenditori, imprenditrici e Autorità al Teatro Sociale di Como. L’evento, organizzato da Confindustria Lecco e Sondrio in collaborazione con Confindustria Como, ha avuto come obiettivo il sostegno alle attività di ricerca e cura per i bambini con disturbo dello spettro autistico promosse dall’Associazione La Nostra Famiglia.

La prestigiosa cornice del teatro comasco ha fatto da sfondo a un’iniziativa che, grazie alla generosità dei partecipanti, ha coniugato la forza della cultura e della comunità imprenditoriale con un importante messaggio di inclusione sociale.

Protagonista della serata è stata l’Orchestra Amatoriale di Milano, promossa dall’Orchestra Sinfonica “Giuseppe Verdi”, che ha incantato il pubblico con un repertorio che ha spaziato da Antonín Dvořák a Nino Rota. Con oltre 80 elementi di età e professioni diverse, l’orchestra rappresenta un unicum nel panorama musicale italiano, testimoniando il potere della collaborazione e dell’innovazione.

Non sono mancati momenti di riflessione. “Il Natale, con la sua magia, ci offre l’opportunità di riflettere sul senso profondo di appartenenza – ha sottolineato Marco Campanari, Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio – e sull’importanza di essere parte di una comunità che, come l’orchestra, trova armonia nella collaborazione e nella condivisione. Il nostro lavoro non si misura solo sui risultati economici, ma anche dalla capacità di creare legami, ispirare fiducia e generare opportunità per gli altri”.

Gianluca Brenna, Presidente di Confindustria Como, ha rimarcato il valore dell’iniziativa per il territorio: “Grazie alla generosità dei nostri associati, abbiamo contribuito a una causa che porta valore positivo alle nostre comunità. Questo evento riflette il cuore della nostra missione: sostenere aziende capaci di restituire valore non solo economico, ma anche sociale. La sostenibilità è un impegno concreto, e lavoriamo con costanza sul pilastro sociale dell’acronimo ESG”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli Associati, al Teatro Sociale di Como e a tutti i protagonisti della serata per aver reso possibile un incontro che potrebbe diventare una tradizione significativa per le due province.