Confindustria Lecco Sondrio ricorda Emilio Rigamonti, re della bresaola

L’imprenditore scomparso oggi, mercoledì, nelle parole del presidente Plinio Agostoni

“Lo ricordiamo con stima e gratitudine soprattutto per il suo impegno come presidente di Confindustria Sondrio e nel valorizzare i prodotti valtellinesi”

LECCO/SONDRIO – Aveva fatto della sua vita i sapori della Valtellina, soprattutto della bresaola, che la sua azienda produceva dal 1913, tanto da esserne ritenuto il ‘re’. Oggi è scomparso, all’età di 92 anni, Emilio Rigamonti, imprenditore che Plinio Agostoni, presidente di Confindustria Lecco Sondrio, ha voluto ricordare.

Soprattutto perché Rigamonti, in passato, ha ricoperto un ruolo importante nell’associazione: quello di presidente di Confindustria Sondrio. E’ stato peraltro anche il primo Presidente del Distretto Agroalimentare di qualità della Valtellina.

“Ricordiamo l’imprenditore Emilio Rigamonti con grande stima e particolare gratitudine – enuncia Agostoni – soprattutto per il suo impegno nell’ambito di Confindustria Sondrio della quale è stato Presidente. Un’Associazione che durante il suo mandato, e non solo, ha contribuito a far crescere e che oggi, a distanza di alcuni anni, è unita con l’omologa territoriale lecchese in Confindustria Lecco e Sondrio. Il suo impegno per la valorizzazione della Bresaola e dei prodotti valtellinesi oltre che per lo sviluppo del territorio in senso ampio, nelle attività a sfondo sociale, in quelle culturali fino alle sportive è noto, e anche a noi fa piacere sottolinearlo, accanto alle grandi qualità imprenditoriali ed umane. Ai suoi Cari vogliamo indirizzare le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra Associazione”.