Coronavirus, 400 miliardi alle imprese, Conte: “Intervento poderoso”

Liquidità immediata per le imprese, il premier: “Intervento senza precedenti”

“Quando tutto questo finirà, per l’Italia inizierà una nuova Primavera”

ROMA – 400 miliardi di euro per aiutare l’economia italiana, messa a durissima prova dal Coronavirus. Una ‘potenza di fuoco’ come dichiarato dallo stesso premier Giuseppe Conte in diretta tv al termine del Consiglio dei Ministri.

Conte: ‘Intervento senza precedenti nella storia del Paese’

“Abbiamo messo a disposizione liquidità immediata per le imprese – ha dichiarato Conte – 200 miliardi per il mercato interno e 200 per l’export”. Come spiegato, i prestiti saranno garantiti dallo Stato per imprese di tutti i tipi, senza limiti di fatturato e fino al 25% di fatturato delle imprese o al doppio del costo del personale. “Un intervento senza precedenti nella storia del Paese” come ha sottolineato il premier “complessivamente mobiliteremo fino a 750 miliardi di risorse garantite dallo Stato”. Nel corso del Consiglio dei Ministri si è anche decisa la sospensione dei pagamenti fiscali per i mesi di aprile e maggio. Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha precisato che le garanzie saranno fino al 90%: “Verranno erogate in modo diretto al sistema bancario attraverso la società Sace, e vi saranno condizioni chiare e semplici”.

Patuanelli: “Fiducia nel tessuto imprenditoriale ed economico del Paese

Il Ministro allo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha fatto sapere che “vi saranno aiuti ad artigiani, autonomi, partite iva, professionisti e attività con con meno di 500 dipendenti, con prestiti fino a 5 milioni di euro garantiti dallo stato per il 90%”, finanziamenti che verranno erogati con lo strumento del Fondo Centrale di Garanzia. “Abbiamo fiducia nel tessuto imprenditoriale ed economico del Paese – ha dichiarato Patuanelli – la ricambiamo in questo modo. Per la micro liquidità abbiamo assunto una misura molto forte che permette di avere fino a 25 mila euro garantiti al 100% dallo Stato, senza che venga richiesta alcuna garanzia e saranno finanziamenti immediati e privi di vincoli”.

Ad aprile un nuovo decreto ‘per il sociale’

Il premier Conte ha anche annunciato un nuovo decreto in arrivo, sempre nel mese di aprile, destinato alla protezione sociale: “Quella che stiamo vivendo è un’emergenza prima di tutto sanitaria, ma anche economica e sociale – ha dichiarato – stiamo lavorando su un decreto per la tutela delle persone vulnerabili e fragili”.

Riapertura dopo il 13 aprile? “Impossibile confermarlo”

Ancora impossibile, infine, stabilire con esattezza la fine del lockdown: “Al momento non posso dire se riapriremo dopo il 13 aprile – ha detto Conte – dobbiamo aspettare un consolidamento dei dati. Nel frattempo invito nuovamente tutti i cittadini al rispetto delle regole: grazie per il sacrificio che state facendo, vi assicuro che state contribuendo attivamente a questa lotta. Vi chiedo di restare a casa anche a Pasqua, quando tutto ciò finirà inizierà una nuova primavera che vivremo tutti insieme, come paese unito e coeso” ha concluso.