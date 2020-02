Coronavirus. Bar come ristoranti: aperti dopo le 18 ma solo con servizio al tavolo

Al lavoro per formalizzare l’accordo

Il presidente Fipe Lecco Caterisano: “E’ un ottimo risultato”

LECCO – Bar aperti anche dopo le 18 ma solo con servizio al tavolo. Ad annunciare l’accordo che verrà formalizzato a breve è Marco Caterisano, presidente Fipe Lecco (Federazione Italiana Pubblici Esercizi). Grazie all’intervento del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e del presidente di Fipe Lombardia Lino Enrico Stoppani che hanno incontrato i vertici di Regione Lombardia pare che a breve verrà eliminato l’obbligo di chiusura alla 18 per bar e pub.

“Il criterio che con tutta probabilità verrà adottato è quello di compararli ai ristoranti (che già possono stare aperti oltre le ore 18) a patto che venga svolto solamente il servizio al tavolo e non al banco in misura proporzionale ai posti a sedere – ha detto Caterisano – eliminando di fatto qualsiasi restrizione di orario. Un provvedimento che non risolverà il problema perché la flessione nei consumi a causa del Coronavirus ci sarà comunque, però è un primo passo per far si che le attività possano lavorare un po’ di più”.

“E’ un ottimo risultato. Del resto la domanda che tutti si sono posti in questi giorni è stata: perché non si poteva andare nei bar e nei ristoranti sì? – conclude Caterisano -. Finalmente da stasera bar aperti, aspettiamo solo che venga formalizzato l’accordo”.