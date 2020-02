Corso aziendale di primo soccorso, ‘refresh’ alla Croce S. Nicolò

Un nuovo corso di aggiornamento per il primo soccorso

L’incontro il 6 marzo alla Croce San Nicolò di Lecco

LECCO – Al via un nuovo corso di aggiornamento di primo soccorso per le aziende promosso dalla Croce San Nicolò.

Corsi obbligatori per le imprese, così come stabilito dalla legge 81 del 2008 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro. In questo caso si tratta del “refresh” che gli operatori devono effettuare ogni tre anni e che prevede lo svolgimento di 4 o 6 ore di corso in base alla tipologia di attestato in possesso.

L’appuntamento è venerdì 6 marzo presso la sede dell’associazione, in corso Carlo Alberto (zona “Le Piazze”). I nuovi corsi di primo soccorso partiranno invece dal 12 marzo. Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail a primosoccorsolecco@gmail.com.